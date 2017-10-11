سعد لمجرد المتهم بـ “الاغتصاب” يحرره القضاء من “سوار إلكتروني”

لندن – “القدس العربي”:

لم يعد النجم المغربي سعد لمجرد، مراقبا بعد الآن، هذا ما أعلنه محاميه الذي أكد لوسائل إعلام مغربية أن الفنان المتهم بـ “قضية اغتصاب فتاة فرنسية”، أزيل عنه السوار الإلكتروني الذي كان يراقب تحركاته ويتعقبها.

ووفق صحيفة “لو باريسيان” فقد أعلن القضاء الفرنسي إزالة الرقابة الإلكترونية عن الفنان الذي أثارت قضية اتهامه جدلًا واسعا في وسائل الإعلام، خصوصًا أنه تم سجنه وتوقيفه، ثم أخلي عنه تحت الرقابة وبكفالة مدفوعة، ولا يمكنه مغادرة الأراضي الفرنسية إلى أن يبت تماما في التهم الموجهة إليه.

وقال المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي إن لمجرد أزال السوار الإلكتروني، وبذلك يصبح له حرية التنقل في فرنسا بشكل حر وبطريقة أكثر وضوحا.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، في 26 أكتوبر، صاحب أغنية “المعلم”، عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.وأعلن قاضي المحكمة العليا في فرنسا، عدة مرات، تأجيل إصدار حكمه النهائي في هذه القضية، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن إزالة السوار الإلكتروني هو مؤشر قوي على تحسن الموقف القانوني للمغني المغربي، مشيرة إلى أن القضاء سيصدر قراره قريبا.