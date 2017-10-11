محاولة اغتيال مخرج سوري في اسطنبول

لندن – “القدس العربي”:

أثارت محاولة اغتيال المخرج السوري المعروف محمد بيازيد وصديقه المصور، سلامة عبدو في اسطنبول مخاوف في الأوساط الفنية، حيث تناقل سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول “تصفيات” قد يتعرض لها الفنانون الذين ينتقدون النظام السوري.

وتحقق الشرطة التركية حول تعرض بايزيد لمحاولة اغتيال في أحد شوارع اسطنبول. وأعلن عبدو الخبر عبر صفحته على “فيس بوك” وكتب قائلا: “قبل قليل تعرضت أنا وصديقي المخرج محمد بايزيد إلى محاولة اغتيال في اسطنبول. أصيب محمد بطعنة في منطقة الصدر اخترقت جسمه وخرجت من الطرف الآخر وقمت بإسعافه وهو الآن في غرفة الطوارئ”. وأضاف: “حضرت الشرطة التركية وقمت بتزويدهم بتفاصيل الحادثة ومكانها ولا أستطيع أن أذكر تفاصيل أكثر الآن للضرورة الأمنية”.

بدورها، عبرت زوجة بايزيد، الكاتبة السورية سماح صافي، عن حزنها الشديد من محاولة اغتيال زوجها، لافتة إلى أن وضعه الصحي دقيق، مطالبة الجميع بالدعاء له.