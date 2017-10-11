وزير مالية السعودية: نمضي قدماً في برنامج الخصخصة

“القدس العربي” – (وكالات): قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده تمضي قدماً في برنامج الخصخصة لعديد القطاعات الاقتصادية الحكومية، وتشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة.

وأضاف الجدعان، في كلمة له في المنتدى السعودي للاستثمار، يستضيفه بنك “جي بي مورغان” في مدينة نيويورك الأمريكية، أن بلاده سجلت تقدما في توفير الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي.

وتُعد خصخصة العديد من المؤسسات الحكومية، كالمطارات والمستشفيات والمؤسسات الرياضية والترفيهية وغيرها، أحد أهم مرتكزات البرنامج الإصلاحي السعودي.

وتهدف المملكة من خصخصة عديد قطاعاتها، إلى توفير السيولة وتنويع مصادر الدخل، عبر إشراك القطاع الخاص في مشاريع حكومية متنوعة المجالات.

وأكد الجدعان، حسب ما نقل حساب الوزارة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن الخطوات المتعلقة بضبط النفقات، ليست تقشفا بل هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من خلال برنامج “حساب المواطن”.

وبرنامج “حساب المواطن”، هو برنامج حكومي جاري العمل عليه، يستهدف دعم المواطنين نقديا مقابل تضررهم من بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأبرزها رفع أسعار الطاقة المزمع رفعها تدريجيا للمعدلات العالمية بحلول 2020.

إصدار السندات

وقال الوزير السعودي “يمكن رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي، من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة”.

وأنهت السعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي، تسعير وطرح ثاني إصدار دولي من السندات السيادية المقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 12.5 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان حينها، إنها تلقت طلبات بقيمة 40 مليار دولار على إصدارها، بتغطية تعادل 3.2 مرة.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف عام 2014.

وأقرت المملكة في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).