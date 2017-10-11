بيكيه يوقف إشاعات انفصاله عن شاكيرا بفيديو

لندن – “القدس العربي”:

بعد إشاعات كثيرة حول علاقته بالفنانة اللبنانية الأصل شاكيرا، أرادلاعب فريق نادي برشلونة جيرارد بيكيه، الرد بطريقته على مطلقي الإشاعات، التي طالت علاقته بحبيبته النجمة العالمية.

فبعد أن تعرّض بيكيه للكثير من الانتقادات الحادة بسبب دعمه لاستفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، ونال الكارهون من حياته الشخصية، بترويج إشاعات عن انفصاله، نشر بيكيه عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، فيديو له من استعدادات شاكيرا لجولتها الغنائية في أوروبا، ليؤكد أنهما ما زالا معًا.

وأشار بيكيه في الفيديو بإصبعه الذي وضعه على فمه، في إشارة واضحة للكارهين، بأن يصمتوا ويتوقفوا عن إطلاق الإشاعات عن حياته الشخصية.