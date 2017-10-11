انتشار مكثف للشرطة لتأمين مباراة دورتموند ولايبزج في الدوري الألماني

“القدس العربي”-(وكالات): أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة المحلية سوف تتواجد بأعداد كبيرة لتأمين مباراة بوروسيا دورتموند وضيفه لايبزج ،يوم السبت القادم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب أعمال الشغب التي قامت بها الجماهير خلال لقاء الفريقين في الموسم الماضي.

وذكرت الشرطة أنها سوف تحشد في اللقاء أكثر من ضعف قواتها، التي كانت متواجدة خلال لقاء الفريقين في الرابع من شباط/فبراير الماضي، على نفس الملعب، الذي شهد تعرض جماهير لايبزج، بما فيهم الأطفال والنساء للاعتداء بالحجارة والعلب المعدنية، من قبل جماهير دورتموند، التي أظهرت لافتات مسيئة لجماهير لايبزج.

وأسفرت اعتداءات جماهير دورتموند عن إصابة أربعة من عناصر الشرطة، فيما تم فرض 11 إجراء ضد تلك الأعمال، حيث تحدث دورتموند عن قيامه بمنع عدد من مشجعيه المدانين بأعمال الشغب من دخول ملعب (سيجنال إيدونا بارك) معقل الفريق.

وصرح جريجور لانج، قائد شرطة دورتموند “مهمتنا يوم السبت تتمثل في حماية جماهير لايبزج ودورتموند من مثيري الشغب والمجرمين الذين لا يستحقون الحصول على لقب (مشجعين)، وسوف نلاحق هؤلاء المجرمين بكل الوسائل التي لدينا”.