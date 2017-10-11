سرقة أسلحة من قاعدة لجيش الإحتلال الإسرائيلي شمالي البلاد

“القدس العربي” – (وكالات): ذكر تقرير صحفي أن مهاجمين مجهولين اقتحموا غرفة حصينة في قاعدة لجيش الإحتلال الإسرائيلى فى الجليل الأعلى شمالي البلاد، وسرقوا عددا كبيرا من الأسلحة ليلة أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة”يديعوت احرونوت” في موقعها الإلكتروني أن الإسلحة المسروقة تشمل حوالي 2000 طلقة و 24 قنبلة يدوية.

والقاعدة،التي وقع فيها الاختراق، تابعة للقيادة الشمالية لجيش الإحتلال .

وقالت الصحيفة إنه تم ،خلال الليل، تفتيش المنطقة تفتيشا دقيقا لتحديد طريق هروب اللصوص.

ولم يتم العثور على الأسلحة المسروقة بعد، ويجري تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية وشرطة الإحتلال.

وهذه ثان عملية سرقة لأسلحة من جيش الإحتلال في غضون نحو خمسة أشهر، فقد أعلن متحدث باسم جيش الإحتلال، في شهر مايو/آيار الماضي، عن سرقة حوالي 30 قطعة سلاح من مستودع التخزين في قاعدة لقوات الإحتلال جنوبي البلاد.