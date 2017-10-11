مسؤولة برلمانية في تونس تنتقد تأخر الحكومة في نشر قائمة “شهداء” الثورة

“القدس العربي” – (وكالات): انتقدت رئيسة إحدى اللجان البرلمانية في تونس، اليوم الأربعاء، تأخر الإعلان عن القائمة النهائية لـ”شهداء” وجرحى ثورة 2011، ونشرها بالجريدة الرسمية للبلاد.

وقالت مباركة البراهمي رئيسة “لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية”، إن “اللجنة تعمل في وضع صعب، وأمام العديد من العوائق، وعدم تجاوب تام من السلطة التنفيذية (الحكومة)”.

جاء ذلك في تصريحات على هامش جلسة عقدتها اللجنة البرلمانية، اليوم، بمقر البرلمان، صادقت خلالها على تقريرها السنوي المتعلق بـ”ملف شهداء وجرحى ثورة 2011″ التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، على أن يرفع التقرير للجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه نهائيًا.

وبحسب تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق (مستقلة تأسست في يناير 2011) الصادر في 2012، تم تسجيل 338 قتيلًا و2147 جريحًا خلال الثورة التونسية، ولم تصدر الحكومة بعد قائمة رسمية بعدد القتلى والجرحى.

وطالبت البراهمي بـ”الإسراع في إصدار القائمة النهائية للشهداء والتعاون مع الأطراف المعنية بملف الشهداء والجرحى لإيجاد حلول، ومعالجة الحالات الحرجة للجرحى”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية.

كانت “الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” (دستورية مستقلة)، قد انتهت من إعداد قائمة شهداء الثورة منذ أكتوبر/تشرين أول 2015.

وسملت الهيئة القائمة ذاتها إلى الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهوريّة ورئيسي الحكومة والبرلمان) في 16 و17 و18 ديسمبر/كانون أوّل 2015، بينما لا تزال تواصل إعداد قائمة الجرحى.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة توفيق بودربالة، فإن القانون المنظم لعملها ينص على أن “قائمة شهداء ومصابي الثورة تُضبط من طرف الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية) للبلاد التونسية مع 3 تقارير توجّه للرؤساء الثلاثة”.

وشدد بودربالة، على أن “الرائد الرسمي من مسؤولية رئاسة الحكومة”.

وبدأت الهيئة عملها منذ 29 يوليو/تموز 2013، وجمعت أكثر من 9800 ملف يهم المصابين و386 ملفًا يهم القتلى خلال الثورة.

ومنذ تسليم القائمة النهائية “للشهداء” إلى الرؤساء الثلاثة، نفّذ عشرات من عائلات الشهداء والجرحى تحركات احتجاجية طالبوا خلالها السلطات بالكشف عن هذه القائمة وإطلاع الرأي العام عليها.

واندلعت الثورة التونسية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، احتجاجًا على ما اعتبره متظاهرون تفاقم الفساد والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية تحت حكم بن علي.

وأسفرت المظاهرات عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمات مع قوات الأمن، ما أجبر بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد يوم 14 يناير 2011.