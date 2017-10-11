اتحاد الكرة الجزائري يفك ارتباطه بالأسباني ألكاراز

“القدس العربي”-(وكالات): قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فك الارتباط مع الأسباني لوكاس الكاراز، مدرب المنتخب الأول، على خلفية الهزائم المتتالية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقررة بروسيا عام 2018 .

وأكدت مصادر إعلامية، أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وافقوا في اجتماعهم اليوم، على رحيل الكاراز فورا، دون انتظار المواجهة أمام نيجيريا المقرر لها في العاشر من نوفمبر تشرين ثان المقبل، في ختام التصفيات.

وصرح الكاراز، في وقت سابق إنه يعتزم الاستمرار في منصبه حتى نهاية عقده في يونيو/ حزيران 2019، وأنه لا يفكر إطلاقا في الاستقالة لأن هدفه مع الاتحاد الجزائري هو بلوغ الدور قبل النهائي لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، وليس التأهل لمونديال روسيا.

ورد خير الدين زطشي/ رئيس الاتحاد الجزائري، قائلا إن قسما واسعا من الجزائريين يرفض استمرار ألكاراز، وأنه لا يمكنه الوقوف أمام رغبة الجميع، موضحا بأن هناك بنودا في عقد المدرب تسمح بفسخ عقده بالتراضي، وأن الاتحاد سيكون ملزما بدفع تعويضات مالية لألكاراز الذي يتقاضى راتبا يصل إلى 60 ألف يورو شهريا.

وعين الكاراز، مدربا جديدا للمنتخب الجزائري في نيسان/ أبريل الماضي، لكن فشله في تأهيل منتخب المحليين لبطولة أمم أفريقيا المقررة العام المقبل، وسقوطه في ثلاث مناسبات بتصفيات المونديال، عجلا برحيله.

من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري، رشحوا اسم الدولي الجزائري السابق جمال بلماضي، مدرب نادي الدحيل القطري، لخلافة الكاراز، وأن بوعلام شارف، المدرب السابق لنادي اتحاد الحراش، سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، ومشرفا عاما على منتخبات المحليين.