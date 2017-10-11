بعد فشل تشيلي في التأهل للمونديال.. فيدال يعتزل اللعب الدولي

“القدس العربي”-(وكالات): أعلن لاعب كرة القدم التشيلي أرتورو فيدال المحترف في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي بعد فشل منتخب بلاده في التأهل إلى بطولة كأس العالم القادمة التي ستقام في روسيا 2018.

وفي تغريده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيدال “شكرًا للاعبين الرجال على كل ما قدموه، لقد قررت الاعتزال الدولي”.

وخاض المنتخب التشيلي المباراة الأخيرة أمام البرازيل صباح اليوم وتلقى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال ما جعله يحتل في المركز السادس ويفقد الأمل في التأهل للمونديال المقبل.

فيدال (30 عامًا) شارك مع منتخب بلاده في 97 مباراة دولية سجل خلالها 23 هدفًا.