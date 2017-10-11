جاويش أوغلو وتيلرسون يبحثان “أزمة التأشيرات” بين البلدين

“القدس العربي” – (وكالات): بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الأمريكي ريكس تليرسون، أزمة تعليق البلدين إصدار التأشيرات بشكل متبادل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين اليوم الأربعاء، بحسب مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل إضافية حول الاتصال.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في الأزمة.

ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء المهاجرين”.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز″ الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس″.

وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط “طوبوز″ بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز″؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة “فتح الله غولن” الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

والإثنين الماضي، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى “ن. م. ج”، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.