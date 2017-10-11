“يويفا”يكشف نظام بطولة دوري الأمم الأوروبية

“القدس العربي”-(وكالات): كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، عن نظام بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بتقسيمها المنتخبات إلى فئات ومجموعات.

وضم دوري الدرجة الأولى (A) منتخبات ألمانيا، البرتغال، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، سويسرا، ايطاليا، بولندا، أيسلندا، كرواتيا، هولندا.

وسيتم تقسيم المنتخبات البالغ عددها 12 إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل واحدة منها ثلاثة فرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى المربع الذهبي وصولًا إلى النهائي لتحديد البطل، بينما تهبط المنتخبات الأربعة التي تتذيل مجموعاتها إلى دوري الدرجة الثانية.

أما دوري الدرجة الثانية (B) فضم منتخبات النمسا، ويلز، روسيا، سلوفاكيا، السويد، أوكرانيا، جمهورية أيرلندا، البوسنة والهرسك، ايرلندا الشمالية، الدنمارك، جمهورية التشيك، تركيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات البالغ عددها 12 إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل واحدة منها ثلاثة فرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دوري الدرجة الأولى على أن تهبط المنتخبات الأربعة التي تتذيل مجموعاتها إلى دوري الدرجة الثالثة.

أما دوري الدرجة الثالثة (C) فضم منتخبات المجر، رومانيا، اسكتلندا، سلوفينيا، اليونان، صربيا، ألبانيا، النرويج، الجبل الأسود، إسرائيل، بلغاريا، فنلندا، قبرص، إستونيا، ليتوانيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات البالغ عددها 15 إلى 4 مجموعات ثلاث منها تضم 4 فرق وواحدة تضم 3 فرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دوري الدرجة الثانية على أن تهبط المنتخبات الأربعة التي تتذيل مجموعاتها إلى دوري الدرجة الرابعة.

أما دوري الدرجة الرابعة (D) فضم منتخبات أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، جورجيا، أرمينيا، لاتفيا، جزر فاروه، لوكسمبرغ، كازاخستان، مولدوفا، لينشتاين، مالطة، أندورا، كوسوفو، سان مارينو، جبل طارق.

وسيتم تقسيم المنتخبات البالغ عددها 16 إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل واحدة منها أربعة فرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دوري الدرجة الثالثة.

وأشار يويفا في بيانه اليوم، أن المنتخبات الـ 55 تم تقسيمها وفقًا لمراكزها في الترتيب بعد انتهاء التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وستنطلق المنافسات في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل على أن تستمر فعالياتها حتى يونيو/ حزيران 2019.