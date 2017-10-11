ترامب يريد زيادة كبيرة في الترسانة النووية الأمريكية

“القدس العربي” – (وكالات): ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رغبته في زيادة ترسانة بلاده النووية بصورة كبيرة وذلك خلال لقاء مع مستشاريه للأمن القومي في يوليو تموز.

ونقلت الشبكة تقريرها عن ثلاثة مسؤولين حضروا اللقاء.

وتحدث ترامب في يوليو/ تموز بعدما عرض عليه رسم بياني يوضح انخفاض مخزون الأسلحة النووية الأمريكية من ذروة بلغت 32 ألف رأس حربي في الستينيات. وقالت (إن.بي.سي) إن ترامب أبلغ المسؤولين بأنه يريد نفس العدد الآن.

ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو أربعة آلاف رأس حربي مخصصة للاستخدام العسكري.

وكان ترامب قال في مقابلة مع رويترز في فبراير/شباط إنه يرغب في التأكد من أن الترسانة النووية الأمريكية متفوقة على غيرها.

وفي تغريدة على تويتر اليوم قال الرئيس الأمريكي “إن.بي.سي نيوز المزيفة اختلقت قصة بأنني أردت زيادة قدرها عشرة أضعاف في الترسانة النووية الأمريكية. هذا محض خيال… إن.بي.سي مثل سي.إن.إن”.

واقترح ترامب الطعن في ترخيص الشبكة وغيرها من الشبكات الإخبارية عقب تقريرين أذاعتهما (إن.بي.سي) في الآونة الأخيرة بشأن استقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون بالإضافة إلى مسألة رغبته في زيادة الترسانة النووية الأمريكية.

وتساءل ترامب على تويتر قائلا “مع كل هذه الأخبار الزائفة التي تخرج من إن.بي.سي والشبكات (الأخرى) في أي مرحلة يكون من الملائم الطعن في ترخيصها؟ هذا سيء للبلاد”.