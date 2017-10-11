تعادل مرشح قطر مع مرشحة فرنسا في الجولة الثالثة من انتخابات “اليونسكو”

“القدس العربي” – (وكالات): انتهت عملية التصويت بالجولة الثالثة من انتخابات اليونيسكو، اليوم، وتساوت أصوات مرشحي قطر وفرنسا بواقع 18 صوتا لكل منهما، بينما حصلت مرشحة مصر على 13 صوتا، وحصلت الصين على 5 اصوات ولبنان 4 اصوات.

وكان وزير الثقافة القطري السابق، حمد بن عبد العزيز الكواري تصدر أمس الجولة الثانية من انتخابات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)،بواقع عشرين صوتا، فيما حلت وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، أودري أزولاي، في المركز الثاني، بحصولها على 13 صوتًا.

فيما حصلت وزيرة الدولة المصرية للأسرة والسكان سابقاً، مشيرة خطاب، على 12 صوتًا، لتحتل المركز الثالث.

وكان المرشح القطري تصدر كذلك نتائج الجولة الأولى، يوم الإثنين، بحصوله على 19 صوتًا، وحلت بعده أيضا المرشحتان الفرنسية (13 صوتاً) والمصرية (11 صوتاً) على التوالي.

وتُجرى الانتخابات على مراحل، بين يومي 9 و13 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لاختيار خليفة للبلغارية إيرينا بوكوفا (2009-2017).

ويتنافس في الجولة الأخيرة من هذه الانتخابات أعلى مرشحين حصلا على أصوات.

ويشترط للفوز حصد نسبة (50%+1)، وهي تعادل 30 صوتاً، علاوة على حصول الفائز على موافقة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعددهم 195 دولة، في جلسة تعقد يوم 10 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل.

ويتنافس في انتخابات الـ”يونسكو” سبعة مرشحين من قطر، ومصر، ولبنان، وفرنسا، والصين، وفيتنام وأذربيجان.