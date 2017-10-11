الهند تتأهل لأمم آسيا بالإمارات 2019

“القدس العربي”-(وكالات): تأهل المنتخب الهندي، اليوم الأربعاء، لبطولة أمم آسيا لكرة القدم بالإمارات 2019.

وتغلبت الهند على ضيفتها ماكاو بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأخيرة المؤهلة للبطولة.

أحرز رباعية الهند، رولين بورخيس وسونيل شهتري وفاي هو مان لاعب ماكاو بالخطأ في مرماه وجيج لالبيخلوا في الدقائق 28 و60 و70 و90، فيما جاء هدف ماكاو الوحيد عن طريق نيكي في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

وتعادل منتخبا ميانمار وقيرغيزستان بهدفين لكل منهما أمس الثلاثاء، ضمن ذات الجولة.

بذلك النتيجة، تصدرت الهند المجموعة برصيد 12 نقطة، واحتلت ميانمار المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن قيرغيزستان، فيما تذيلت ماكاو الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويشارك في التصفيات الأخيرة، 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة، لينضموا إلى 11 فريقًا ضمنت التأهل من المرحلة الأولى إلى جانب الإمارات البلد المستضيف.

وتأهل في المرحلة الأولى منتخبات أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان .