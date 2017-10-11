ترامب يزور بريطانيا مطلع العام المقبل ولكنه لن يقابل الملكة

“القدس العربي”- (وكالات): كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، عن الإعداد لقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى بريطانيا مطلع العام المقبل، إلا أن الزيارة لن تكون زيارة رسمية ولن تشمل اجتماعا مع الملكة اليزابيث الثانية.

وقالت صحيفة “ايفنينج ستاندرد” الصادرة في لندن إن دبلوماسيين يناقشون “زيارة عمل” من جانب ترامب تشمل اجتماعا مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكنها سوف “تخلو من مراسم الزيارة الرسمية الكاملة”.

وأضافت الصحيفة التي يشغل منصب رئيس تحريرها جورج أوسبورن، زميل ماي في مجلس الوزراء أنه بدلا من “الاستقبال على السجادة الحمراء للدلالة على العلاقات الخاصة” بين البلدين، من المحتمل أن تشكل الزيارة جزءا من جولة في عدة عواصم أوروبية من جانب الرئيس الأمريكي.

وكان أوسبورن المؤيد للاتحاد الأوروبي يشغل منصب وزير الخزانة في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون حتى يوليو/تموز 2016، وظل عضوا محافظا في البرلمان حتى مايو/أيار.

وردا على سؤال حول التقرير، قال مكتب ماي في داونينغ ستريت إن شيئا لم يتغير منذ توجيه ماي الدعوة إلى ترامب خلال زيارتها لواشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح المكتب “موقفنا من الزيارة الرسمية لم يتغير: لقد تم تمديد الدعوة، ووافق الرئيس ترامب على ذلك”، مضيفا أن التواريخ “لم يتم ترتيبها بعد”.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل بشأن زيارة مخططة للندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأجيل زيارة ترامب جاء بعد “تهديدات بالمقاطعة واحتجاجات جماهيرية” في الأشهر التي تلت دعوة ماي لترامب خلال زيارة قامت بها لواشنطن.

وكان من المتوقع أن تتم الزيارة خلال الصيف عندما سافر ترامب إلى فرنسا وألمانيا.

وقال صحيفة ستاندرد في تعليق “الحقيقة هي أن الحكومة البريطانية الضعيفة شعرت بالخوف، عندما فكرت في الاحتجاجات الكبيرة التي من المرجح أن تواجه السيد ترامب لدى وصوله”.

وقالت الصحيفة إن وجهة نظرها هي أن “أي رئيس أمريكي مرحب به في لندن”.

وأكدت “يمكنك أن تختلف مع السيد ترامب دون التفكير في أنه من المنطقي منع رئيس الولايات المتحدة من المجيء إلى هنا”.

وأضافت “الولايات المتحدة هي صديقنا وحليفنا المقرب، وهي توفر، بتكلفة كبيرة على دافعي الضرائب لديها، المظلة الأمنية التي نعتمد عليها في الغرب، بما في ذلك المملكة المتحدة”.