طيران ناس تقول إنها ستصبح أول شركة سعودية تسيّر رحلات إلى العراق منذ عام 1990

“القدس العربي”- (وكالات): قالت طيران ناس، اليوم الأربعاء، إنها ستدشن رحلات إلى العراق لتصبح أول شركة طيران سعودية تفعل ذلك في أكثر من 25 عاما.

وأضافت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني “ستبدأ الرحلات من المطارات الرئيسية بالمملكة إلى عدد من المدن العراقية خلال الأسابيع القادمة”.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، “هذه لحظة تاريخية لنا في طيران ناس كوننا أول طيران سعودي يهبط على أرض العراق الشقيق بعد هذا الانقطاع الطويل”.

ورحلات الطيران بين السعودية والعراق مقطوعة منذ أن غزا الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت في 1990 .

وفي أغسطس/ آب قال البلدان إنهما يعتزمان فتح معبر عرعر الحدودي البري أمام التجارة للمرة الأولى منذ 1990 .

وجاء ذلك الاعلان بعد يوم من قرار لمجلس الوزراء السعودي بتشكيل لجنة تجارية مشتركة مع العراق.