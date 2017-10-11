إسرائيل تهدد بالرد على تسليط عناصر من حماس أشعة الليزر صوب جنودها





“القدس العربي”- (وكالات): حذر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، يوؤاف مردخاي، من مغبة مواصلة نشطاء من حماس توجيه وتسليط أشعة الليزر صوب جنود من الجيش الإسرائيلي مرابطين في مواقعهم عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أقوال منسق أعمال الحكومة وردت في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “العناصر الحمساوية تقوم بذلك دون علم قادتها فيما يبدو”، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى رد إسرائيلي وتصعيد للأوضاع.

وتحمل إسرائيل حماس المسؤولية عن أي أعمال عنف مصدرها قطاع غزة.

وقصفت مدفعية إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بعدة قذائف.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف، مساء الأحد الماضي، أطراف قطاع غزة بعد إعلانه عن سقوط قذيفة صاروخية جنوبي إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية في حينها أن القصف استهدف نقطة “رصد” تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.