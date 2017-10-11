﻿المغرب يجدد رفضه لاستقلال إقليم كتالونيا

الرباط – «القدس العربي»: جدد المغرب رفضه لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وتمسكه بسيادة ووحدة التراب الإسباني واعتبر مسلسل استقلال الإقليم متعارضا مع الشرعية الدولية وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي أمس الأربعاء، إن “المملكة المغربية الوفية كعادتها لاحترام مبادئ القانون الدولي، تعبر عن رفضها للمسلسل أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، وتشبثها بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية”. وأكد البلاغ الذي نشر على موقع الوزارة أن “المسلسل أحادي الجانب، غير المسؤول والذي لا يتوفر على مقومات الاستمرار، المعلن عنه أمس، يحمل في طياته عدم الاستقرار والفرقة، ليس فقط داخل إسبانيا، ولكن في كل جوارها الأوروبي”. وشدد على أن “المملكة المغربية على ثقة في قدرة الحكومة الإسبانية على تدبير هذا الوضع بحكمة، من أجل صيانة النظام الدستوري والعمل وفق المصلحة العليا للأمة الإسبانية والقارة الأوروبية” وبناء عليه “فإن المملكة المغربية لا تعترف بهذا المسلسل أحادي الجانب، الذي يتعارض مع الشرعية الدولية”.