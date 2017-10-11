﻿لجنة أممية تجدد دعمها لإيجاد تسوية لقضية الصحراء

الرباط – «القدس العربي»: صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع توصية تجدد بموجبها دعمها للمسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء داعية دول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي.

وقال المغرب إن مشروع التوصية أكد «دعم مسلسل المفاوضات بهدف التوصل إلى «حل سياسي عادل، دائم ومقبول» من قبل الأطراف، ونوه بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعيا كافة الأطراف وبلدان المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحظى بقبول الأطراف.

وأعرب مشروع التوصية عن الارتياح «لتعبير الأطراف عن التزامها بمواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانخراط، بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا، مع الأخذ علما بالجهود المبذولة والتطورات منذ 2006»، بما يكفل تنفيذ قرارت مجلس الأمن.

وأشار مشروع التوصية إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2007 حول مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، التي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوصفها مبادرة جادة وذات مصداقية لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وقالت جبهة البوليساريو إن اللجنة الـ 4 لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار أكدت في توصيتها حق الصحراويين في تقرير المصير وأشادت بـ «الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الخاص قصد التوصل غلى حل سياسي» يوافق عليه الطرفان ويضمن تقرير مصير ساكنة الصحراء الغربية.

وجددت اللجنة «الحق الثابت لجميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال بموجب المبادئ المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة وفي لائحته 1514 الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 1960 التي تحتوي على الإعلان حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة».

وأعرب المغرب عن انزعاجه من تناول الجمعية العامة للأمم المتحدة قضية النزاع الصحراوي وجدد تأكيد دعوة الجمعية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأساسا المادة 12 (فقرة 1)، المطالبة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، ما دامت تنظر حاليا من قبل مجلس الأمن.

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء في نيويورك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة على أن المادة 12 (فقرة1) تنص بوضوح على ذلك ولا تكرس فقط «سمو المجلس على الجمعية العامة»، بل تفرض عليها الالتزام بعدم بحث، أو تقديم أية توصية تتعلق بالقضايا التي ينظر فيها المجلس، مبرزا أن هذا المنع أجبر الجمعية العامة على رفع يدها عن العديد من القضايا خلال الخمسينيات والستينيات، ما سمح للمجلس بممارسة مسؤولياته بهدوء وجعل الجمعية العامة تمتنع عن التدخل في اختصاصه».

وأعرب عن استيائه كون «قضية الصحراء المغربية هي الوحيدة المدرجة ضمن اللجنة الرابعة ومجلس الأمن»، مضيفا أنها الوحيدة أيضا التي تخضع لمسلسل سياسي برعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي بموجب الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وقال إن «المغرب يجدد، بقوة، دعوته الملحة إلى الجمعية العامة بأن تتوقف عن التصرف خارج اختصاصاتها وأن ترفع يدها عن ملف الصحراء من أجل السماح لمجلس الأمن بأن يقود، من دون تدخل، مسلسل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف» وأن المغرب «يؤكد بقوة أن خيار الاستفتاء تم إقباره بشكل نهائي في ما يخص حالة الصحراء».

وأعرب السفير عمر هلال، عن الأسف العميق لبلاده كون التزامها من أجل التفاوض بحسن نية، يقابل من طرف الجزائر بالتعنت وتوظيف حركة انفصالية (جبهة البوليساريو)، مهددة بذلك حظوظ نجاح المسلسل السياسي، وقال إن « الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت حتى الآن» وأن الجزائر تسببت في فشل الحل الأفريقي من خلال خطيئة قبول كيان غير دولتي داخل منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984.

واتهم هلال الجزائر بأنها وراء فشل مخطط التسوية الأممي بإصرارها على «إدماج مواطنين جزائريين ومن أفريقيا جنوب الصحراء في عملية تحديد الهُوية التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في إطار التحضير للاستفتاء»، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى تعطيل مخطط التسوية، وتأكيد عدم قابليته للتطبيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتخلي عنه بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن.

وقال إن الجزائر هي أصل هذا النزاع الإقليمي وتحيك المناورات من خلف الستارة وتعرقل جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع لذلك فإن تسوية قضية الصحراء ستكون مع الجزائر أو لن تكون أبدا. لهذه الجزائر، وعليها أن تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا النزاع، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تسويته بشكل نهائي».

وقال محمد سالم ولد السالك عضو الأمانة الوطنية والمكلف بالعلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو إن الجبهة تعبر عن إرادتها الصادقة والقوية للتعاون مع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية على أساس تطبيق الاتفاق المبرم سنة 1991 بين الجبهة والمغرب بإشراف منظمة الأمم المتحدة والوحدة الأفريقية الذي بمقتضاه يقرر الصحراويون مصيرهم عبر استفتاء ديمقراطي حر و نزيه و طبقا لميثاقي المنظمتين وقراراتهما التي أكدت كلها منذ ستينيات القرن الماضي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وأوضح المسؤول الصحراوي أنه بعد أكثر من 42 سنة فإن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية وقال إن المجتمع الدولي يعرف جيدا أن المعرقل لإنهاء الصراع واستتباب السلام النهائي العادل هو المغرب الذي يعمل على التملص مما وقع عليه مع جبهة البوليساريو سنة1991، ضاربا في عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.