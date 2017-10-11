﻿مطالبة بإدراج نائب ليكودي على لائحة الإرهاب بعد مطالبته باغتيال عباس

رام الله – «القدس العربي»: بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مع نائبة وزير خارجية السويد أنيكا سودير، بحضور القنصل العام للسويد آن صوفي نيلسون آخر التطورات السياسية. واطلعها الحمد الله على تطورات ملف المصالحة، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر بأهمية لجلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، وتأمل في أن تخرج بنتائج إيجابية وعملية لتحقيق المصالحة وطي صفحة الانقسام، مشددا على جاهزية الحكومة لإدارة قطاع غزة، وتنفيذ خطط وخطوات مدروسة لتلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

وثمن الدعم السويدي المقدم للعديد من القطاعات الحيوية في فلسطين، وجدد تأكيده على أهمية اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية، معتبرا أنها بذلك قامت بخطوة عملية لدعم حل الدولتين، وطالب في هذا السياق بالضغط على إسرائيل لوقف استيطانها و ممارساتها الممنهجة لتقويض حل الدولتين وسبل الأمن والسلام في المنطقة بأكملها.

وأكد الحاجة إلى ضغط دولي جاد على اسرائيل، من اجل تمكين الحكومة من العمل في المناطق المسماة «ج» والبالغة مساحتها 64% من الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية الكاملة وتحرم إسرائيل الفلسطينيين من الاستفادة من مقدرات هذه المناطق، خاصة الموارد الطبيعية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد التقى هو الآخر مع سودير وقدم شرحاً مفصلاً حول الأوضاع السياسية والميدانية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنَّ أخطر ما يعترض عملية السلام هو مواقف حكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وممارساتها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص، بُغية تهويد العاصمة الفلسطينية ومنع فرص إقامة الدولة الفلسطينية طبقاً لخطوط الرابع من حزيران عام 1967.

وأوضح أن كل ما ترمي إليه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يصب في حسابات شركائه في الائتلاف الاستيطاني الاستعماري، ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة. مشدداً على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بما إتخذه في قرار مجلس الأمن الدولي 2334، وهذا ما يتوقعه الفلسطينيون بشكل خاص والدول المحبة للسلام والحرية حول العالم، وذلك بهدف إنهاء أطول صراع وإحتلال وظلم عرفه التاريخ الإنساني في العصر الحديث.

وأضاف «سئمنا بيانات الإدانة الدولية فهناك لائحة طويلة من بيانات التنديد والإدانة ولا نريد أن نزيد في طول هذه اللائحة، فنتنياهو أصبح لديه مناعة ضد هذه البيانات والتنديدات، والبديل هو وضع حد لهذه الغطرسة والشعور الظالم بأن إسرائيل دولة فوق القانون».

في غضون ذلك اعتبرت وزارة الإعلام تفوهات ورسومات الإرهابي الليكودي وعضو برلمان الاحتلال أورين حزان، الداعية إلى اغتيال الرئيس محمود عباس إمعانًا في التحريض، ودليلاً دامغًا على عقلية أقطاب الاحتلال المسكونة بالقتل، وغير القادرة على العيش دون بث سموم الكراهية والحقد.

وأكدت أن تفوهات حزان التي طالت رموز الشعب الفلسطيني وقادته، لو صدرت من أي فلسطيني ضد أي إسرائيلي محتل، لأقامت إسرائيل الدنيا ولم تقعدها، واستنفدت كل ادعاءات «معاداة السامية» و»التطرف» و»التحريض».

وذكّرت الوزارة حزان وكل جوقة التطرف بسجل العصابات الصهيونية الدموي، التي أسست دولة الاحتلال «إسرائيل»، ومارست فظائع وجرائم التطهير العرقي المفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطالت الوسيط الدولي للأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت.

ودعت أعضاء برلمانات العالم الحر إلى مقاطعة المتطرف حزان ووضعه على لائحة الإرهاب الدولي، وحث الأطر الحقوقية على مقاضاة هذا المتطرف، الذي يتعدى في استهدافه شخص الرئيس محمود عباس، ويطال كل فلسطيني. ورأت الوزارة في صمت الخارجية الأمريكية عن هذه التفوهات، إشارة سيئة في وقت لا يكف فيه منسق عملية السلام جاريد كوشنر عن وضع الاشتراطات على قيادتنا وشعبنا.