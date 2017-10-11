﻿تحريض جديد على قادة فلسطينيي الداخل على خلفية اجتماع تضامني مع الشيخ صلاح

الناصرة ـ «القدس العربي»: قررت منظمة «الماغور» الإسرائيلية فتح إجراءات ضد لجنة المتابعة، الهيئة التمثيلية

السياسية الأعلى داخل أراضي 48 ،على خلفية مشاركتها في مهرجان تضامني مع الشيخ المعتقل رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة. وفي معرض تعليله لخطوته قال مئير ايندور، رئيس الماغور، انه «تم تطوير طريقة ذكية، تستخدم فيها لجنة المتابعة العليا كمظلة للدفاع عن مجموعات وشخصيات عربية تم إخراجها عن القانون». مدعيا أن «لجنة المتابعة العليا تمنح رعايتها لاجتماعاتهم وتستخدم كـ «مغسلة اموال» لنشاطاتهم الأيديولوجية».

وتوجهت الماغور أمس الى وزيرة القضاء اييلت شكيد، ووزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد لجنة المتابعة العليا. وقال ايندور لصحيفة « يسرائيل هيوم « إن «من يسمح بخطابات «إرهابية» ويثني على الإرهابيين هو إرهابي بنفسه».

وقال نائب وزير الأمن ايلي بن دهان (البيت اليهودي) إن «رجال القائمة المشتركة لا يوقفون مشاركتهم في مهرجانات من أجل «الإرهاب» في كل مكان ممكن».

وتابع تحريضه في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أمس» حان الوقت كي يتجند الجهاز القضائي لصالح مواطني الدولة ويسمح بمنع ترشيح النواب الذين يدعون الإرهاب علنا».

وقالت النائبة عنات باركو (الليكود) للإذاعة ذاتها ان «مؤتمر التضامن مع الحركة الإسلامية أقيم في أم الفحم بمشاركة نواب من القائمة المشتركة. زاعما ان مدينة في اسرائيل تشكل بيتا لتنشئة الإرهابيين بما في ذلك داعش، وان عائلة جبارين أخرجت الإرهابيين الذين قتلوا جنود حرس الحدود في الحرم القدسي ومستشارهم لرئيس منظمة الإجرام النائب يوسف جبارين، يجلس في الكنيست».

وانضم النائب ميكي زوهر (الليكود) لجوقة التحريض وقال إن «بعض العرب في اسرائيل لا يتقبلون سيطرة الشعب اليهودي على أرضه. المطلوب سن قانون لطرد المواطنين الذين يحرضون ضد الدولة».

وتساءل رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة «منذ متى توقفت أصلا حملات التحريض علينا وعلى شعبنا وقياداتنا، من قبل أٌقطاب الحكومة الإسرائيلية وأبواقهم في الإعلام ؟ مؤكدا أن مساندة أخينا الشيخ رائد صلاح في وجه الملاحقات السياسية والوقوف ضد الاعتقالات والملاحقات والاستهداف السياسي لأبناء شعبنا، هو أقل الواجب الذي نقوم به، لسنا بحاجة إلى شهادة حسن سلوك من عنصريين وفاشيين، وستبقى لجنة المتابعة حاضنة لكل فعاليات التضامن مع المستهدفين من أبناء شعبنا من قبل المؤسسة الحاكمة والفاشية. وتابع « إننا نمارس حقنا الطبيعي والشرعي في التعبير عن رفضنا لكل ما يطال شعبنا وقيادته من ظلم وملاحقات واعتقالات أساسها سياسي بامتياز، فهل سيمنعنا تحريض بعض الحثالات من الاستمرار بواجبنا الوطني؟».

مكافأة مالية للجندي القاتل اليؤور ازاريا

في اليوم نفسه أعلن عن قرار لرئيس قسم القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي، الجنرال موطي الموز، دفع كامل المكافأة المالية للجندي اليؤور ازاريا المدان بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من الخليل قبل نحو عامين وهو جريح. معللا قراره بالإشارة لقانون الجنود المسرحين، وهبة التسريح من الخدمة والتوفير الشخصي خلال فترة خدمته في الجيش، التي استغرقت سنة ونصف.

وسيحصل ازاريا على مبلغ سبعة آلاف دولار، وهذا هو نصف المبلغ الذي يتلقاه كل جندي مسرح. ويأتي الخصم لأنه لم يستكمل فترة الخدمة لثلاث سنوات. وجاء قرار تحرير قسم من الأموال لأزاريا استكمالا لقرار رئيس الأركان غادي ايزنكوت، تقليص أربعة أشهر من محكوميته.