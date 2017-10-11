﻿منسق أممي: 13 مليون سوري في حاجة للإغاثة… محادثات لإجلاء مدنيي الرقة العالقين بين المتقاتلين

عواصم – «القدس العربي»: بينما قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن 13 مليون سوري في الداخل، في حاجة للمساعدة والإغاثة، وأشار إلى أن التمويل المتوفر للاحتياجات يغطي 35% فقط من أعداد المحتاجين السوريين واصل مجلس مدينة الرقة المدني أمس اجراء «محادثات» لضمان ممر آمن للمدنيين العالقين في جيوب ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة في مدينة الرقة، التي تقترب قوات سوريا الديمقراطية من تحريرها بدعم من واشنطن.

من جهة أخرى اتهمت روسيا الولايات المتحدة أمس الأربعاء بالسماح لتنظيم الدولة الإسلامية بالعمل «تحت أعينها» في سوريا قائلة إن واشنطن تدع التنظيم المتشدد يتحرك بحرية في منطقة متاخمة لقاعدة عسكرية أمريكية. في وقت تتقدم قوات النظام في اتجاه مدينة الميادين وعيونها على معبر البوكمال الذي مازال مقاتلو تنظيم الدولة يسيطرون عليه.

وتقول الولايات المتحدة إن منشأة التنف قاعدة مؤقتة تستخدم لتدريب قوات حليفة على قتال الدولة الإسلامية. وقال الكولونيل روبرت مانينج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الثلاثاء إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالقضاء على الدولة الإسلامية وحرمانها من الملاذات الآمنة والقدرة على شن الهجمات.

روسيا – الأسد – «الكيميائي»

من جهة أخرى تعتزم روسيا حماية النظام السوري في مواجهة الاتهامات الموجهة له باستخدام أسلحة كيماوية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشيرا لذلك خلال لقائه مع نظيره السوري وليد المعلم أمس الأربعاء في موسكو: «سندحض جميع المحاولات التي تتهم الحكومة السورية بلا دليل أو تحقيق مهني».

يشار إلى أن روسيا أحد أقرب الحلفاء للرئيس السوري بشار الأسد وأن أكثر من 80 شخصاً قتلوا خلال هجوم يرجح أنه بغاز سام على مدينة خان شيخون في إقليم إدليب في نيسان/أبريل الماضي. ويتهم الغرب مجموعات حكومية سورية بالمسؤولية عن هذا الهجوم وهو ما نفته حكومة الأسد.

معارك الميادين

من جهة أخرى يواصل النظام السوري والميليشيات الموالية له، تقدمهما في محيط مدينة الميادين شرقي محافظة دير الزور، (شرقي البلاد)، على حساب تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وذلك بهدف السيطرة على المدينة. وقال المدير التنفيذي في شبكة «ديرالزور24» عمر أبو ليلى: إن قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية تواصل حملتها العسكرية المكثفة لليوم الرابع على التوالي في محيط مدينة الميادين شرق ديرالزور، بهدف التقدم والسيطرة على المدينة.

وأضاف لـ «القدس العربي»، إن قوات الأسد تتقدم من محورين أساسيين، الأول من جهة بادية الميادين الجنوبية وصولاً إلى تلة الشبلي ومدجنة الشاهر بالقرب من منطقة كوع ابن أسود ، أما المحور الثاني، من جهة مدفعية الميادين نزولاً إلى الماكف ودوار البلعوم على أطراف المدينـة».

وأكد أبو ليلى تمكن قوات النظام من قطع الطريق الواصل بين مدينة الميادين ومدينة القورية، من نقطة كوع إبن أسود وأطراف محكان وقامت بنشر بعض القناصة في المناطق المرتفعة والتي تشرف على الطريق الدولي الواصل بين «الميادين – البوكمال». وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات الأسد وتنظيم داعش على أطراف مدينة الميادين – محكان بالقرب من منطقة «المجري» والقريبة جداً من كوع ابن اسود أيضاً.

ولفت إلى أن قوات الأسد تهدف من تحركاتها العسكرية إلى الوصول لعمق مدينة الميادين الاستراتيجية من خلال التقدم في اتجاه دوار الطيبة المنفذ الرئيسي للمدينة إلى باقي قرى ومدن الريف الشرقي وصولاً لمدينة البوكمال، علماً أن الطريق الذي تسلكه قوات الأسد الآن أيضاً يؤدي أيضاً إلى جسر الميادين على نهر الفرات المعروف في منطقة الهجانة. وأوضح أن تقدم قوات الأسد، يأتي بغطاء جوي من الطيران الروسي، الذي يستهدف المدينة وخاصة أطرافها الجنوبية والشرقية بعشرات الغارات يومياً.

من جانبه قال المنسق العام و المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد لـ»القدس العربي»، إن مدينة الميادين تعتبر خط الدفاع الأخير لداعش في منطقة شرق ديرالزور. وأضاف، أن من يسيطر على مدينة الميادين ستكون له السيطرة على البلدات الموجودة شرق المدينة وصولاً إلى البوكمال آخر مدينة على الحدود السورية العراقية.

وأوضح الأسعد انه بذلك تكون المنطقة الشرقية مع البادية تحت سيطرتهم وتكون كل المعابر تحت تصرفهم، وكذلك وجود الميادين في المنطقة القريبة من أغلب آبار النفط والغاز وبذلك تكون قد جمعت الموقع الاستراتيجي مع الاهمية الاقتصادية.

العالقون في الرقة

وفي الرقة واصل مجلس المدينة المدني أمس اجراء «محادثات» لضمان ممر آمن للمدنيين العالقين في جيوب ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة في مدينة الرقة، التي تقترب قوات سوريا الديمقراطية من تحريرها بدعم من واشنطن.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان ليل الثلاثاء، أن «مجلس الرقة المدني يقود محادثات لتحديد افضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل «داعش» من الخروج من المدينة، حيث يحتجز الإرهابيون مدنيين كدروع بشرية».

ويدعم التحالف الدولي منذ نحو أربعة أشهر هجوماً تقوده قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة، أبرز معاقله سابقاً. وباتت هذه القوات تسيطر على نحو 90 في المئة من أحياء المدينة فيما يتحصن مقاتلو التنظيم في جيوب محدودة خصوصا في وسط المدينة.

وأكد التحالف في بيانه أن مجلس الرقة المدني، الذي يضم ممثلين عن أبرز عشائر الرقة وفاعليات محلية، يولي «اهتماماً خاصاً بحماية المدنيين ومنع حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب سقوط عاصمة الخلافة الإسلامية المزعومة في الرقة».

… وحماية سجلاتها

ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، اليوم الأربعاء، في مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حماية سجلات مجلس مدينة الرقة، شمالي سوريا، والصكوك العقارية فيـها.

ونقل بيان صادر عن الائتلاف، وصل الأناضول نسخة منه، تأكيد «سيف» في المذكرة على «دور سفراء الدول الصديقة للشعب السوري، بخصوص الحفاظ على السجلات والصكوك العقارية في الرقة». وشدّد على ضرورة «القيام بكل ما من شأنه حماية المستودعات التي تم تخزين تلك الوثائق والسجلات والصكوك داخلها، وتوجيه القوات العسكرية بما يتوافق مع المسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية التي تتحملونها». وتابع: «إن جميع الدول المشاركة في قوات التحالف الدولي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة تلك السجلات، وتتحمل أيضاً مسؤولية ما تقوم به باقي القوات التي تتلقى منها الدعم والمؤازرة، والتي تسيطر حالياً على المنطقة، سواء تلك التابعة لما يسمى (مجلس منبج العسكري)، أو مسلحي (ب ي د)».

شؤون إغاثية

قال بانوس مومتزيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن 13 مليون سوري بالداخل، في حاجة للمساعدة والإغاثة. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده مومتزيس، اليوم الأربعاء، في إسطنبول، وحضره مراسل الأناضول. وأشار المنسق الأممي إلى أن التمويل المتوفر للاحتياجات يغطي 35% فقط من أعداد المحتاجين السوريين.

وأوضح أن زيارته إلى إسطنبول تأتي بهدف «وضع خطط، وتنسيق العمل الإنساني في سوريا، والإعداد لعمليات الإغاثة الإنسانية للعام 2018». وطالب المنسق الأممي جميع الأطراف بإتاحة «الوصول لجميع المناطق في سوريا، وخاصة التي بحاجة لمساعدات إنسانية، وأكبر منطقة فيها 2.9 مليون من النساء والأطفال (لم يحددها)، هم في مناطق صعبة الوصول إليها، وبينهم أكثر من 400 ألف في مناطق محاصرة». وشدد على أنهم «يتبعون مبادئ إنسانية، وفق القانون الدولي الإنساني، وهي الحيادية، والاسقلالية، والإنسانية».