﻿جسران في مصر باسم محمد بن زايد

القاهرة ـ «القدس العربي»: افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جسرين جديدين في «العاصمة الإدارية الجديدة» شرقي القاهرة.

وخلال حفل الافتتاح ظهر السيسي برفقة عدد من قادة الجيش المصري أعلى جسر أطلق عليه اسم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فيما كشف قائد عسكري برفقة السيسي عن إطلاق اسم بن زايد على جسر آخر في المدينة ذاتها.

وبين القائد العسكري المسؤول عن بناء الجسرين، أن إدارة المهندسين العسكريين في الجيش المصري هي المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من المدينة العاصمة الإدارية الجديدة.