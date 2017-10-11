﻿لبنان: وزير الإعلام يدعو إلى تخفيف التشنج في تغطية قضايا النازحين وعدم تسويق العنصرية

بيروت – «القدس العربي»: تحوّلت ورشة عمل نظّمتها وزارة الإعلام امس في فندق الموفمبيك حول التعاطي الإيجابي في «تغطية قضايا النازحين» السوريين إلى نقاش متوتر بين بعض المحاضرين من المنظمات الدولية وعدد من الإعلاميين اللبنانيين الذين استهجنوا محاولة إقناع الإعلام بسياسة المنظمات الدولية تجاه النزوح في لبنان وفرض واقع ما على اللبنانيين.

وتمّ تنظيم هذه الورشة بالتعاون بين وزارة الإعلام ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد سلسلة من التقارير الإعلامية حول النازحين والدعوات إلى ترحيلهم. وشارك في الورشة وزير الإعلام ملحم الرياشي، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، منسق الحملة الإعلامية للورشة غسان ابو شقرا وعدد من الشخصيات الإعلامية.

ولفت الوزير الرياشي إلى «اهمية تسويق الإعلام الإيجابي في لبنان. وعندما نقول الإعلام الإيجابي لا نعني اخفاء الحقائق ولا مخالفة الموضوعية، ولكن عدم التسويق وكأنه اذا كان هناك شخص قاتل يصبح الشعب برمته قاتلاً، وعدم تسويق العنصرية والأفكار المعاكسة للحقائق التاريخية بين الناس والأفراد».

وقال «نعني بالإعلام الإيجابي اننا اليوم أمام حدث كبير هو وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على ارض لبنان، من المؤكد انهم يريدون العودة إلى بلدهم، لكن هذا لا يعني، ان نتقاتل واياهم بعد سبع سنوات من اقامتهم في لبنان حتى يعودوا إلى بلدهم. وهذا يعني ان تنشأ مساحات مشابهة لتلك التي تنشأ في سوريا لتخفيف التشنج، مساحات إعلامية وإنسانية لتخفيف التشنج في لبنان».

وتوجّه إلى الحضور بالقول: «انتم إعلاميون محترفون وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم حتى عودة النازحين السوريين إلى بلدهم عودة سليمة، آمنة وامينة. وعلينا العمل معاً بمنطق ايجابي وبمنطق تخفيف شروط واسباب التشنج تحت سقف القانون، لأن عملية وجود السوريين وتفاعلهم مع اللبنانيين في لبنان بين الضيف والمضيف تحتاج إلى الكثير الكثير من القانون وتحت سقفه، ولكنها ايضاً تحتاج إلى الكثير الكثير من شجاعة الحب».

واضاف «لا يمكن البقاء في مواقف مضادة وأنا لا أتكلم وجدانيات او فلسفات، بل اتكلم عن واقع الحال الذي يحتاج فعلاً إلى الكثير من شجاعة الحب وايضاً إلى الكثير من شجاعة تطبيق القانون. هذا هو الملف الأساسي الذي بين ايدينا اليوم وسيكون بين ايدينا في الايام المقبلة».وختم: «أرجو ان تنجحوا في هذا المؤتمر وان تكونوا قدوة لكثير من الإعلاميين لوضع حد للتشنج بين الضيف السوري والمضيف اللبناني وعدم تسويق اي جريمة تحصل وكأن هناك شعباً مجرماً، او اي مشكلة تحصل وكأن هناك كارثة تحصل في لبنان، بل يجب تسويق الأمور على قدر أحجامها والتعاطي معها على هذا الاساس بانتظار عودة قريبة وآمنة وأمينة للشعب السوري إلى وطنه».

أما مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقالت: «نظراً إلى حالة التوتر السائدة منذ ما يقارب السبع سنوات لا سيما في سوريا، ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية في العام المقبل، سيكون جدول أعمال المناقشات مزدحماً بالقضايا التي تؤثر في المجتمع وفي الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان». وأشارت إلى أن «هذا التوتر يتبلور أحياناً حول اللاجئين، إذ ينظر إليهم على أنهم السبب وراء المشاكل السياسية والأمنية والإقتصادية التي تحصل».

وقالت متوجهة إلى الإعلاميين: «لهذا السبب، من المهم جداً ان نجلس معاً ونناقش هذا الموضوع بكافة جوانبه ونحن بحاجة لنصيحتكم واقتراحاتكم في ما يتعلق بطريقة نشر المعلومات ونوع المعلومات التي تريدون نشرها. ومن واجبنا نحن أن نؤمن هذه المعلومات كما من واجب وزارة الإعلام أن تؤمن لكم الدعم في عملكم».

وشددت على «أهمية تعريف اللاجئ وتحديد أسباب وجوده في البلاد، فضلاً عن معرفة طريقة عيشه اليومية».وتطرقت إلى «الأسئلة الواجب طرحها في هذا الشأن لا سيما عن العوائق التي يواجهها اللاجئون في موضوع عودتهم إلى موطنهم وما هي الآثار المترتبة عن ذلك على الاقتصاد اللبناني، بالاضافة إلى الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن «الارقام التي يتم تداولها بين الرأي العام تثير المخاوف أحياناً لدى اللبنانيين واللاجئين على حد سواء او تؤدي إلى توتر بينهم».وأملت في «ان تنجح ورشة العمل هذه في مساعدة الإعلاميين في إجراء تحليلاتهم ونشر الأخبار والمعلومات» معتبرة أنه «من مسؤولية الجميع المساهمة في إقامة نقاش بناء وتخفيف التوتر».

وفي خلال جلسات العمل قال ممثل المفوضية سكوت كريغ «نحن نسعى إلى مساعدة الشعب اللبناني للاستجابة لازمة النزوح ، والنازحون سيعودون عندنا تصبح سوريا آمنة بشكل كاف. ولا يمكن ان ندفع النازحين للعودة بالقوة قبل انتهاء الحلول السياسية».

وعلّق إعلاميون بالقول «إن المؤسسات الدولية وبعض المراكز الأكاديمية تستخدم الأرقام المشبوهة للتعمية على الوقائع وعلى معاناة اللبنانيين وان المنظمات الدولية تريد توطيناً مقنّعاً في لبنان».

وجرى نقاش بين الإعلاميين وبين ناصر ياسين من معهد عصام فارس للسياسات العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت الذي تحدث عن وجود اثارة في قضية اللجوء السوري، مشيراً إلى « أن أكثرية اللاجئين السوريين هم نساء وأطفال».

وسأل صحافي لبناني ممثلة UNDP كيف تقنع نازحاً سورياً بالعودة إلى سوريا وهو يقبض 30 دولاراً هناك؟ فيما يقبض في لبنان بين 400 و500 دولار؟

وأبدى إعلاميون عدم اقتناعهم بما يقدمه ممثلو UNHCRوالUNDP من وقائع وأرقام خصوصاً لجهة اعتبار ان 10 في المئة فقط من اللبنانيين يعتبرون العلاقة مع النازحين السوريين سلبية جداً او سلبية مقابل 28 في المئة يصفون هذه العلاقة بالإيجابية.

ولدى الدخول في مناقشة الأعمال التي يقوم بها السوريون، تحدث إعلاميون عن بطالة لدى اللبنانيين وعن منافسة اليد العاملة السورية اليد العاملة اللبنانية لأنها أرخص، وسألوا عن سبب عدم دعوة ممثلين عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في لبنان؟