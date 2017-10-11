﻿إيران في المرتبة الثانية بعد الصين والسعودية في المرتبة الثالثة في تطبيق عقوبة الإعدام

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ ألقدس العربي»: أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ندوة عقدت بالمقر الدائم بمناسبة أمس العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من شهر تشرين الأول/أتوبر من كل عام أن لا «مكان» لعقوبة الإعدام في القرن الحادي والعشرين، ولا بد من إلغائها في أقرب وقت ممكن».

وقد ألغى نحو 170 بلدا عقوبة الإعدام أو توقف عن استخدامها، ولكن الأمين العام في كلمته أمس قال إن هناك أربعة بلدان فقط مسؤولة عن 87 بالمئة من جميع حالات الإعدام في العالم، مضيفا أن هذه العقوبة لم تفعل شيئا يذكر لخدمة الضحايا أو ردع الجريمة، مشيرا إلى استمرار خطر إساءة تطبيق العدالة.

ومن المعروف أن الدول الأكثر ممارسة لعقوبة الإعدام لعام 2016 كانت بالترتيب: الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية. والسعودية وإيران هما البلدان الوحيدان اللذان يمارسان حكم الإعدام على القاصرين الذين يرتكبون الجرائم قبل سن الثامنة عشرة.

وقال الأمين العام في كلمته: «أرجوكم أوقفوا عمليات الإعدام. لا مكان لعقوبة الإعدام في القرن الحادي والعشرين. في أمس العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أؤكد من جديد معارضتي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف. وأدعو جميع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام إلى دعم دعوتنا للقادة الذين يبقون عليها، إلى إقرار تعليق رسمي لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها في أقرب وقت ممكن».

وعلى الرغم من أن العالم «يتحرك الآن في الاتجاه الصحيح»، تابع السيد غوتيريش، «فإن هناك اتجاها لعكس الوقف الاختياري الذي طال انتظاره بشأن عقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب».

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أصبحت مدغشقر الدولة الخامسة والثمانين التي تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني الذي من شأنه أن يلغي عقوبة الإعدام، فيما خطت غامبيا خطوة أقرب منها إلى التنفيذ من خلال توقيعها على البرتوكول.

من جهة أخرى، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول إلى التصديق على المعاهدة العالمية التي ستلغي عقوبة الإعدام إذا ما دخلت حيز التنفيذ. وتدعو المفوضية في بيانها إلى الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. وتدفع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها تتخذ هذا الموقف لأسباب عديدة من بينها الحق في الحياة؛ والمخاطرة غير المقبولة بإعدام أشخاص أبرياء؛ وعدم وجود أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة.

وتمشياً مع قرارات الجمعية العامة، التي تدعو إلى الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، تدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى التي تخوض حملات لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها في جميع أنحاء العالم