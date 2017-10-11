﻿منظمة حقوقية ليبية تستنكر اختطاف قوات حفتر لعدد من الصحافيين

تونس – «القدس العربي»:استنكرت منظمة حقوقية ليبية اختطاف عددا من الصحافيين والاعتداء على بعضهم من قبل قوات الجنرال خليفة حفتر (التابعة لبرلمان طبرق)، مطالبة بوقف جرائم الاعتقال والاختطاف القسري للصحافيين والنشطاء في البلاد.

وأعربت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» عن «استيائها واستنكارها الشديدين حيال واقعة الاعتقال القسري التي تعرض لها عدد أربعة صحافيين من بينهم 3 صحفيات اثناء تواجدهم في منطقة «الجفرة» لتغطية احداث مهرجان «هون» الثقافي السياحي، من قبل عناصر غرفة عمليات الجفرة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني (قوات حفتر)».

كما أعربت المنظمة عن «إدانتها الشديده لما تعرضت له فاطمة العبيدي مراسلة موقع ليبيا الآن الإخباري من إعتداء بالضرب على خليفة تغطيتها لمظاهرة أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، (فضلا عن) استنكارها لواقعة الاختطاف والاعتقال القسري التي تعرض لها الدكتور علي ضؤ المهدوي ، رئيس المنظمة الوطنية للديمقراطية والانتخابات من منزله في منطقة الحدائق بمدينة بنغازي من قبل مسلحين ملثمين».

واعتبرت أن هذه الحوادث «جريمة أخرى تضاف لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الصحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بشكل خاص بشرق البلاد وليبيا بشكل عام في إطار سياسات قمع حرية الصحافة والإعلام في ليبيا»، مشيرة إلى أن هذا الأمر «يمثل انتهاكا صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بليبيا وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية»، وطالبت بوقف هذه الجرائم والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة .