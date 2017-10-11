﻿الحكم بالسجن شهرين بحق ناشطة أمازيغية دعت لذبح العرب

الرباط – «القدس العربي»: أصدرت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الرباط أمس الأول الثلاثاء حكما بالسجن شهرين نافذا في حق ناشطة أمازيغية دعت في شريط فيديو على الفيس بوك لذبح العرب في المغرب.

واعتقلت مليكة مزان يوم 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب نشرها شريط فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توعدت فيه العرب بالقتل إن لم يحصل الشعب الكردي على استقلاله.

ورفضت المحكمة الابتدائية في الرباط تمتيع الناشطة الأمازيغية بالسراح المؤقت، وتابعتها في حالة اعتقال، فيما ظلت عائلتها تؤكد أنها تعاني من اضطرابات نفسانية تجعلها بين الفينة والأخرى غير متحكمة في أفعالها وأقوالها.

واستغرب المحامي محمد ألمو، إدانة موكلته الشاعرة والناشطة الأمازيغية مليكة مزان، بشهرين سجنا نافذا. وقال “بعد الجلسة الأخيرة لمحاكمة موكلتي، توقعنا كهيئة دفاع الحكم عليها بالبراءة، لأن القانون الجنائي لا يستوعب ما عبرت عنه مليكة مزان في شريط الفيديو، حيث لا وجود لأشخاص بعينهم استهدفتهم مزان أو هددتهم في الشريط”.

ونقل موقع الأول عن المحامي المو “إذا كانت المحكمة ستدين كل من يطلق كلاما من هذا النوع، معتبرة أنه تهديد، فعليها أن تتابع وتدين خطباء المساجد الذين يدعون على اليهود بالدمار وتشتيت الشمل، كما كان حريّا بها متابعة “جنود” المارينز الذين هددوا ناصر الزفزافي بالقتل وأهالي الحسيمة بالإغراق والتنكيل بهم، وأولائك الذين يهددون الحقوقيين والأمازيغ بالتصفية”. وأضاف بأن متابعة مليكة مزان بالتمييز، هو أمر لا أساس له، “لأن القانون كان واضحا عندما اعتبر أن جريمة التمييز تقتضي أن يكون مرتكبها في موقع يقصي بين الناس ويميز بينهم على أساس عرقي أو ديني” ولا يمكن اتهام مليكة مزان بالتهديد لأن ما قامت به يدخل في باب الأقوال التي لم يتحدث عنها القانون الجنائي، ناهيك عن عدم إمكانية تحققه” وتساءل “هل مليكة مزان قادرة على ذبح كل العرب؟”. وأكد المحامي محمد ألمو، أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم، وستكون مرافعاتها أقوى، تُجاه إثبات براءة مزان من تهم التمييز والتهديد”.