﻿بضغط من غرفة «الموك»…37 مقاتلاً من المعارضة المسلحة يصالحون النظام السوري ويسلمون سلاحهم

دمشق – «القدس العربي»: أقدمت مجموعة مسلحة من قوات «الشهيد أحمد العبدو» التابعة للجيش الحر في الجبهة الجنوبية والعاملة في منطقة القلمون، على تسليم أنفسهم وسلاحهم للنظام السوري بعد تنسيق مع النظام وتسوية أوضاعهم.

وقال مصدر مسؤول لـ «القدس العربي» ان 37 مقاتلاً من قوات «الشهيد احمد العبدو» العاملة في البادية السورية بمنطقة القلمون قد سلموا أنفسهم للنظام السوري بعد ضغط طويل من قبل غرفة عمليات «الموك»، وهي «غرفة عمليات دولية تترأسها الولايات المتحدة وتقدّم الدعم العسكري والمالي لفصائل الجيش الحر وفق اجندات معينة» على فصائل الجيش الحر العاملة في البادية، حيث حرصت الغرفة على تقنين المخصصات المالية والدعم اللوجستي اللازمة لفصائل الجيش الحر في المنطقة، وخاصة بعد ان عرضت عليهم غرفة الموك والحكومة الأردنية تسليم سلاحهم ودخولهم الاراضي الأردنية. وقال المصدر ان «الموك» تحاول اجبار المقاتلين على تسليم السلاح والدخول إلى الأردن، وتسليم المنطقة بما فيها النقاط التي يرابطون فيها إلى قوات النظام».

الناشط الإعلامي احمد رمضان والمطلع على تفاصيل الحادثة، قال في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» ان المقاتلين قد سووا وضعهم مع النظام السوري في الرابع من الشهر الجاري، ويتحدر 14 مقاتلاً منهم من بلدة «القريتين» فيما يتوزع باقي المقاتلين على باقي المحافظات السورية، مؤكداً ان المقاتلين قد سلموا النظام اربع سيارات دفع رباعي وأسلحة فردية.

واضاف من ضمن المجموعة التي صالحت النظام ربيع الحسن قائد مجموعة القراوتي، وابو سعيد جيرود قائد مجموعة جواردة، حيث سلمو النظام السوري 37 قطعة سلاح فردي، و3 بيكسي، و3 قواذف ار بي جي 4 بكبات منها 3 هيلوكس» حسب المصدر.

فيما قال مصدر اهلي مطلع لـ «القدس العربي» ان فصائل الجيش الحر المقاتلة في البادية السورية لها الكثير من الاخطاء، ومن ضمنها، التسوية التي عقدت بين مجموعة من قوات مغاوير الثورة مع النظام السوري، حيث سلم عدد من الجيش الحر انفسهم للنظام قبل نحو شهر، فيما سلم «أسود الشرقية» الطيار «علي حلاوة» للنظام في ظروف غامضة، بعد ان تم أسر الطيار في شهر آب/أغسطس من العام الحالي، إثر سقوط طائرته من طراز ميغ 21 بريف السويداء الشرقي، وذلك بعد ان اعلن نائب قائد «جيش أسود الشرقية»، أبو برزان السلطاني، عبر مقطع صوتي، موافقة الجيش الحر على مبادلة الطيار الأسير الرائد علي حلاوة بالمقدّم حسين الهرموش، المختطف من قبل النظام السوري منذ نحو ست سنوات، وذلك بناء على طلب رئيس أركان «الجيش السوري الحر»، العميد أحمد برّي.

بيان مشترك

وكان «جيش أسود الشرقية» و»قوات الشهيد أحمد العبدو» قد كشفوا في بيان مشترك نهاية شهر آب /اغسطس الفائت أنهما تعرضا لضغط كبير لإيقاف قتال قوات النظام والتفرغ لقتال تنظيم الدولة، وأكد الفصيلان أن جهات مارست عليهما أشد أنواع الضغط لكي يستسلما ويتوقفا عن قتال قوات الأسد وميليشياته، ويسلما منطقة البادية إلى النظام.

وأكد البيان رفض الفصيلين للعرض المقدم، في اشارة إلى الضغط الممارس من قبل غرفة عمليات الموك، مشدداً على أنهما سيدافعان عن المنطقة حتى لو «استشهد» جميع مقاتليهم» في قتالهم لقوات الأسد، مناشداً في الوقت نفسه الفصائل العاملة في درعا، والغوطة الشرقية، والشمال السوري، لـ»عدم التخلي عن الفصيلين، اللذين تُركا وحدهما في البادية الشامية والقلمون، وفتح الجبهات ضد قوات النظام». اتى ذلك بعد ان استضافت العاصمة الأردنية عمان، اجتماعاً ضمّ ممثلين عن «جيش أسود الشرقية» و»قوات الشهيد أحمد العبدو»، وأعضاء من «غرفة الموك» حيث طالبت «الموك» الفصيلين بوقف قتال قوات الأسد والتفرّغ لقتال تنظيم الدولة.

الطيار «حلاوة»

وكان قائد «أسود الشرقية» طلال سلامة قد كشف ملابسات حادثة تسليم الطيار التابع للنظام السوري بعد ان اسرت قواته الطيار «علي حلاوة»، والأسباب التي أدت إلى تسليم الطيار للنظام السوري، حيث قال «إنه تمّ إدخال الطيار الأسير إلى الأردن بناءً على طلب الأخير للتفاوض مع الروس كدولة ضامنة لتنفيذ بنود الصفقة والتي تضمنت تحرير 100 معتقلة وتحرير أسرى الحرب لدى النظام وفتح طريق القلمون الشرقي لمرة واحدة لإخراج المقاتلين مع عتادهم من هناك إلى البادية».

وأضاف سلامة أن «الصفقة» شملت انسحاب قوات النظام السوري إلى عمق 40 كيلومترا في الداخل السوري من ريف السويداء حتى معسكر التنف، اضافة إلى ضمان عدم قصف الطيران الشريط الحدودي ومخيمات اللاجئين، وإخراج عائلات تمّ اعتقالها من مدينتي العشارة وعتيبة، على أن يتم إخراجها خارج نطاق الصفقة، كونها اعتُقلت من النظام بعد عملية أسر الطيار كوسيلة ضغطٍ من النظام على أسود الشرقية.

وأشار القيادي، إلى أن الحكومة الأردنية سلمت الطيار إلى النظام السوري ضمن الشروط المتفق عليها، بالإضافة إلى أن الأردن سيكون ضامناً لتنفيذها مع الجانب الروسي».