﻿اليمن: القوات الأمنية الموالية للإمارات تقتحم مقر حزب الإصلاح في عدن جنوب البلاد

تعز ـ «القدس العربي»: اقتحمت مجاميع مسلحة موالية لدولة الإمارات في عدن، جنوبي اليمن، فجر امس الأربعاء مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في منطقة القلوعة، في محافظة عدن، واعتقلت الأمين المساعد للحزب في المحافظة و6 قيادات وأعضاء آخرين.

وعلمت (القدس العربي) من مصدر سياسي أن المجاميع المسلحة التي اقتحمت مقر فرع حزب الإصلاح في عدن قالت إنها تتبع شرطة عدن، وهي المحافظة الواقعة تحت نفوذ وسيطرة القوات الإماراتية والقوات المحلية الموالية لها.

وذكر أن عملية الاقتحام لمقر حزب الإصلاح وقياداته في عدن جاءت بعد أن استأنف الحزب نشاطه السياسي مطلع الأسبوع الحالي بإحياء ندوة سياسية احتفاءاً بالذكرى السنوية لثورتي أيلول (سبتمبر) 1962 وتشرين أول (أكتوبر) 1963، بعد أن كان جمّد نشاطه السياسي في الجنوب لنحو سنتين بعد سيطرة القبضة الأمنية للقوات الإماراتية على عدن وبقية المحافظات الجنوبية، والتي وجهت كل جهودها نحو محاربة حزب الإصلاح، ذو التوجه الإسلامي.

وأدان حزب الإصلاح هذا التوجه القمعي للحريات السياسية في عدن واستهجن عملية اقتحام مقره واعتقال قياداته في عدن بدون أي مبرر أو مسوّغ قانوني، رغم أنهم من القيادات السياسية المعروفة والبارزة في عدن.

وقال فرع عدن، في بيان رسمي له أمس «فوجئ المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن فجر الأربعاء بقيام عناصر أمنية تتبع إدارة الأمن بمداهمة منزل الأمين المساعد للمكتب، الأخ محمد عبدالملك وقامت باعتقاله من منزله في حي القلوعة بمنطقة التواهي، واعتقال آخرين وبطريقة لا تمت للقانون ولا للأعراف بأي صلة». وأضاف «قامت في ذات الوقت وعند الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء بمداهمة مقر الحزب في القلوعة وطرد حراسه وإغلاقه».

وطالب حزب الإصلاح في عدن بسرعة الإفراج عن المعتقلين وأكد على حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم وأعلن عن «رفضه القاطع لهذه الإجراءات، ويطالب بالتحقيق فيما حدث ويحذر من مغبة التمادي في هذا التجاوز للقوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية، ويحمل ادارة أمن محافظة عدن كل المسؤولية عما تعرض له المستهدفون بهذه الإجراءات وما قد يتعرضون له».

وطالب الحزب الحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، «بالقيام بدورهم في سرعة الإفراج عن الأخ محمد عبدالملك وزملائه، ووقف هذه الممارسات التعسفية».

ودعا كافة الأحزاب اليمنية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام إلى «إدانة هذه التصرفات غير القانونية والعمل على وقفها بشكل فوري ومنع تكرارها»، وحذّر وسائل الإعلام الممولة من الإمارات من «التعاطي الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة من قبل الأشخاص أو الوسائل وسيجعلهم عرضة للمساءلة القانونية».

وأوضح أن المعتقلين هم الأمين المساعد لحزب الإصلاح في فرع عدن محمد عبدالملك، والذي عمل في وظائف حكومية عدة، آخرها مديرا لمكتب محافظ عدن، خلال الفترة 2012 ـ 2014، بالإضافة إلى اعتقال عضو مجلس الشورى في فرع الإصلاح بعدن، الدكتور عارف أحمد علي، والذي يحتل منصب أمين عام نقابة الأطباء في محافظة عدن.

ومن بين المعتقلين أيضا القيادي في حزب الإصلاح بحي القلوعة، عدن، أيمن شكيب وهو أيضا أحد قيادات المقاومة في محافظة عدن، خلال اجتياح ميليشيا الحوثي/صالح الانقلابية للمحافظة مطلع العام 2015.

وشملت حملة الإعتقالات في أوساط شباب وناشطي حزب الإصلاح بعدن، كل من عمار محمد فارع عفارة، يوسف محمد فارع عفارة، محمد عبدالله عبدالرحمن الحكيمي، أسامة اشفاق، محمد شرف، مأمون شكيب، ومؤمن شكيب.

وأحدثت عمليات الاعتقال حالة استياء واسعة في أوساط الأحزاب اليمنية والنشطاء السياسيين واتهمت دولة الإمارات صراحة بالوقوف وراء هذا الحملة القمعية ضد قيادات ونشطاء حزب الإصلاح في عدن، والتي كشفت عن التوجه المقبل لقمع الحريات السياسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير في عدن وبقية المحافظات الجنوبية التي تقع تحت نفوذ وسيطرة القوات الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.