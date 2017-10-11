﻿أوامر اعتقال ضد رئيس وأعضاء مفوضية الاستفتاء في كردستان

بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر القضاء العراقي، أمس الأربعاء، أوامر «قبض» طالت رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء إقليم كردستان العراق، الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر طلب قُدم من مجلس الأمن الوطني الاتحادي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إن «محكمة تحقيق الرصافة (في العاصمة بغداد) أصدرت أمراً بالقبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان».

وصدر الأمر «بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني، على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا»، حسب المصدر الذي أكد أن المحكمة أصدرت أمر القبض بحق المتهمين «وفقاً للمادة 329 من قانون العقوبات» العراقي.

وأعتبرت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان القرار، أنه «قرار سياسي»، ولا أهمية له على أرض الواقع.

وقال رئيس المفوضية هندرين محمد في تصريح لقناة «كردستان 24» الفضائية، إن «القرار الصادر من قبل المحكمة العراقية ضد رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان هو قرار سياسي، وعلى غرار قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب البعث المباد».

وأضاف : «هذا القرار ليست له أي أهمية بالنسبة لنا».

النائبة حنان الفتلاوي، أعتبرت تعليقاً على القرار أن تحريك دعوة قضائية بحق ثلاثة أشخاص فقط في مفوضية انتخابات واستفتاء كردستان وترك رئيس الإقليم مسعود بارزاني «فضيحة الفضائح للحكومة العراقية»، مشيرة إلى أن الأخيرة «أقل بكثير من مستوى المسؤولية».

ووصفت، في بيان الإجراء الحكومي أنه «بائس ومؤسف ومخيب لآمال كل العراقيين الذين كانوا ينتظرون محاسبة من خرق الدستور وحاول تقسيم البلد»، موضحة بالقول: «لم تخيبوا ظني فقد كنت أعلم علم اليقين انكم اقل بكثير من مستوى المسؤولية». على حدّ قولها.

وجاء قرار مجلس القضاء العراقي، عقب ساعات من إعلان المحكمة الاتحادية العراقية رد طلبٍ لمجلس النواب العراقي يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن «المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور».

وتابع: «المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً ـ ثامناً) من المادة (93) من الدستور»، مبينة أن «ذلك يكون من خلال دعوى تقام إمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969».

اختصاصات إضافية

وأوضح أن «المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسية وهي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الأمر بالنسبة لاختصاصاتها الواردة في قانونها المنوه إليه أنفا».

وبين أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص».

قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد رفع البرلمان أسماء نواب كرد ممن شاركوا في استفتاء كردستان، في خطوة تأتي وفقاً لسلسلة القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي على خلفية الاستفتاء.

وقال النائب ناظم الساعدي عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، لـ«القدس العربي»، إن «الأدلة والوثائق أثبتت إن مشاركة عدد من النواب الكرد بالاستفتاء، وهذا الأمر يعد حنثا باليمين الدستوري الذي أدوه كنواب عن الشعب العراقي».

وأضاف: «هذه الأسماء قُدمت إلى المحكمة الاتحادية في وقت سابق، والمحكمة اتخذت قرارها بهذا الشأن اليوم (أمس)، ونحن نحترم جميع قراراتها».

وفي حين، أكد النائب الساعدي إن «هذا الإجراء (تقديم أسماء النواب الكرد) خاص بمجلس النواب العراقي»، كشف عن «قيام الحكومة الاتحادية برفع أسماء أخرى تتعلق بمسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة، ممن شاركوا بالاستفتاء، إلى المحكمة الاتحادية». لكن من دون تحديد أسماء المسؤولين، أو موعد قرار المحكمة الاتحادية.

اللجنة القانونية في مجلس النواب، رأت أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن النواب المشاركين باستفتاء إقليم كردستان «سليم وقانوني»، مشيرة إلى أن الكتاب الذي أرسله البرلمان إلى المحكمة كان «أمراً معيباً».

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، أن «إرسال رئيس البرلمان سليم الجبوري كتابا للمحكمة ينم اما عن جهل بالدستور أو أن هناك غايات سياسية»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت رئاسة البرلمان جادة بإجراءاتها فعليها الالتزام بقرارات اللجنة القانونية، وإلا فإن هناك تسويفا للأمور».

أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وصف قرار البرلمان بالتوجه للمحكمة الاتحادية لاتخاذ قرار ضد النواب المشاركين في استفتاء كردستان أنه «استهداف سياسي».

وقال النائب عن الحزب شاخوان عبد الله إن «قرار البرلمان منذ اعلانها عن تشكيل لجنة لاتخاذ قرارات ضد النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء هو استهداف سياسي يستهدف النواب الكرد»، مبينا «إننا قلنا منذ البداية إن المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بهذا القرار لأن الدستور حدد فقرتين لإقالة النائب وهي الغيابات أو أن يكون متهما بتهم جنائية».

وأضاف: «ما قام به البرلمان ليست له أي قيمة قانونية»، مشيرا إلى أن «رد المحكمة الاتحادية جاء مطابقاً لما ذهبنا اليه».

وطبقاً للمصدر فإن «النواب الكرد لهم مطالب لإنهاء القطيعة، وهي اتخاذ البرلمان دورا محايدا في حل الأزمات، وعدم تدخله في فرض اجراءات عقابية على كردستان من حصار وتفويض باستخدام القوة ضد الإقليم في موضوع اجراء الاستفتاء باقليم كردستان العراق».

واتهم بعض الكتل وأعضاء البرلمان بـ»الاجتماع لمعاقبة أعضاء الكتل الكردستانية بشكل مخالف للدستور والقوانين»، مطالبا بـ»ضرورة وقف تلك الإجراءات كون التاريخ أثبت فشل محاولة معاقبة شعب كردستان وممثليه».

حوار «معلق» بين بغداد وأربيل

ومنذ الـ25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، لم تجد الأزمة بين بغداد وأربيل طريقاً إلى الحل، على الرغم من كثرة المبادرات التي أطلقتها قوى سياسية عراقية «مؤثرة»، وسط إصرار الحكومة الاتحادية على «إلغاء» نتائج الاستفتاء كشرط أساس للحوار، وتمسك أربيل بالمضي بمشروع الانفصال.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال كلمته الأسبوعية، «لا نرفض الحوار مع كردستان، وهم توقفوا عنه قبل إجراء الاستفتاء وطلبوا الحضور إلى بغداد بعد إجراء الاستفتاء وقلنا لهم لن نناقش الاستفتاء او نتائجه ولن نعترف به لأنه غير دستوري».

وأضاف: «نتناقش تحت سقف العراق الواحد وفقاً للدستور لمصلحة المواطنين، مع فرض السلطة الاتحادية في جميع مدن العراق بضمنها الإقليم»، مبيناً «نريد موقفا من الكرد برفض الاستفتاء. ولا نتحاور على غير هذا».

وحسب العبادي فإن «الأكراد اجروا الاستفتاء على مقاسهم، ونقضوا الدستور وقاموا بعمل من طرف واحد (…) لم نفعل مثل ما حصل مع استفتاء كتالونيا، فلدينا إجراءات دستورية». في إشارة إلى الموافقة على انفصال الإقليم.

في الأثناء، شدد إياد علاوي نائب رئيس الجمهوري، على ضرورة البدء «بحوار وطني حقيقي» لإزالة جميع العوائق لحل الإشكالات، والعودة إلى الدستور خاصة في المناطق المختلف عليها.

وأكد خلال اجتماع مع وفد اللجنة التنسيقية الشعبية الوطنية للاصلاح أنه ورغم كل المؤاخذات والملاحظات على بعض بنود ومواد الدستور وضرورة اعادة كتابته بما يضمن تحقيق المواطنة الحقيقية وفق العدالة والمساواة، الا أنه يبقى الوثيقة الوحيدة التي تكون المرجعية.

وأبدى حسب بيان لمكتبه، استغرابه «الشديد» من التأخير الذي وصفه بـ«غير المفهوم» في معالجة أزمة استفتاء اقليم كردستان، لافتا إلى أن «الاستفتاء تم تبنيه من قبل مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان منذ اكثر من ثمانية أشهر، ولم يجر أي تحرك لمعالجة الأزمة».

وأضاف: «أزمة الإقليم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم تتحقق العدالة والمساواة الكاملة لجميع شرائح المجتمع»، مبيناً أن ذلك «يقتضي ضرورة إجراء حوار حقيقي وطني ويشمل أيضاً رسم خريطة طريق لمستقبل العراق ويصحح مسارات العملية السياسية وابعادها عن المحاصصة والجهوية والطائفية السياسية لتكون عملية جامعة لكل العراقيين».

ويعدّ علاوي واحداً من الشخصيات السياسية العراقية التي تتبنى مبادرة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، على الرغم من أن النائبة عن الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي لا «ترى حلاً» للأزمة يأتي من خلال شخصيات كانت «سبباً في أزمات البلاد».

وقالت العبايجي لـ«القدس العربي»، إن «الأزمة بين بغداد وأربيل يمكن حصرها بأنها أزمة مع شخص مسعود بارزاني»، مشددة على أهمية «العمل على تفكيك الأزمة، وعدم السماح لها بأن تصل إلى طريق مغلق».

وترى أيضاً إن الخلاف بين بغداد وأربيل «من شأنه أن يفتح الباب أمام القوى السياسية العراقية للبحث عن حلول لجميع المشكلات التي أوصلت البلد إلى هذه الحالة».

وفيما عبّرت عن ترحيبها بـ«جميع المبادرات لاحتواء الأزمة»، أشارت في الوقت عيّنه «لا نريد تكرار الفشل السابق من خلال الشخوص نفسها التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة (…) الحلول يجب أن تكون من قبل جهات تتمتع بالمصداقية وخبرة في حل النزاعات وليست لديها مصلحة مباشرة مع هذا الطرف أو ذاك».

وطبقاً للنائبة «المدنية» فإن «من جاء عن طريق المحاصصة ستكون كل مفاوضاته مبنية على هذا الأساس، من دون النظر إلى مصلحة الشعب».