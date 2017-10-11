﻿سياسي كردي لـ «القدس العربي»: النظام السوري «لم يعد موجوداً» ولا قيمة لتصريحات المعلم بشأن الأكراد

حلب – «القدس العربي»: قال السياسي الكردي زيد سفوك لـ «القدس العربي»، إن تصريحات وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم بشأن منافسة الأكراد للنظام السوري للسيطرة على المناطق النفطية لا قيمة لها.

وكان وليد المعلم قد قال أمس الأربعاء، إن أكراد سوريا ينافسون قوات النظام السوري للسيطرة على المناطق المنتجة للنفط، وذلك خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بمنتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.

وأضاف سفوك في حديثه، إن وليد المعلم يتحدث عن سيادة القتل والتدمير للشعب السوري عامة والكردي خاصة، فالسيادة الوحيدة التي يمتلكها نظامه البعثي، لم يعد لها وجود، حيث أن الحدود مستباحة من قبل تركيا وروسيا وميليشيات الحرس الثوري الإيراني وارهاب داعش والنصرة على حد تعبيره.

واستغرب التصريحات المتناقضة للمعلم بخصوص الكرد، حيث تارة يقول إن النقاش وارد حول قبول الادارة الذاتية الكردية ومن جهة اخرى هم ضد اي استفراد بالقرار من قبل الكرد معتبراً ذلك مجرد زوبعة اعلامية لا أكثر.

وأكد على أن الأمريكيين اتخذوا من اراضٍ واسعة ضمن مناطق الكرد قواعد عسكرية ثابتة ومشروعهم مرتبط بوجودهم في اقليم كردستان ولن يغادروا المنطقة تحت اي منعطف، مما يرجح بان الأمور ذاهبة بالفعل إلى سوريا اتحادية وفيدراليات احداها للكرد وان كان الطابع الكردي ضعيف التواجد من خلال السياسة المنفردة لحزب الاتحاد الديمقراطي الا ان ذلك اصبح امراً واقعاً ولن يزول. كما يعتقد أنه على المعلم ونظامه البحث عن مأوى في سوريا المفيدة حيث ان جميع الوقائع تثبت ان ما بعد المرحلة الانتقالية لن يبقى للنظام اي وجود لانهم فقدوا اي حق شرعي للبقاء.

في المقابل تساءل رئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية خالد شهاب الدين: عن السيادة التي يتحدث عنها المعلم، أليس هم من دعم حزب الاتحاد الديمقراطي و pyd لتهجير السنة من تل أبيض وغيرها؟، أليس هم من جلب الروسي والإيراني والمرتزقة من كل بقاع الأرض لتمزيق سوريا، فأين السيادة التي يتحدثون عنها وهل بقي أحد لم يحدث خرقاً بدعوة رسمية منهم.

وذهب شهاب الدين إلى الاتفاق مع تصريحات المعلم بشأن أن لهذا الدعم حدوداً وسيتوقف يوماً ما، «لكن ليس على حزب الاتحاد الديمقراطي فقط بل على نظام الأسد أيضاً لتسقطوا معاً وتبقى سوريا» كما قال .

وأشار إلى أن وليد المعلم بالأمس صرح بنغمات مرسلة لاقليم كردستان واليوم يستهجن سعي الانفصاليين للنفط الذي هو همهم لدعم ما يسعون اليه من دويلات انفصالية ليس إلا، متسائلاً في ختام حديثه لـ»القدس العربي» هل نسي وليد المعلم دعمهم لوحدات الحماية الكردية بالسلاح و»تنسيقكم سوياً ام ان المصالح تضاربت الآن؟».

وكان وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم قد تحدث في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن استعداد حكومته للتفاوض مع الأكراد حول مطلبهم الخاص بالحكم الذاتي.