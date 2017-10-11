﻿العاصمة المصرية الجديدة: وحدات سكنية للأغنياء وراء سور ارتفاعه 7 أمتار

القاهرة ـ «القدس العربي»: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، الاحتفال بتدشين عدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

الأخيرة أثارت جدلا واسعا بشأن جدواها الاقتصادية، وحجم الإنفاق عليها في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي دعت مصر للاقتراض من البنك الدولي. وقد ترددت أنباء عن أسعار الوحدات السكنية داخل المدينة الجديدة التي لن تكون سوى في متناول الأغنياء، ومحرمة على الفقراء. وتناول السيسي في كلمته في افتتاح المرحلة الأولى، منتقدي تدشين العاصمة الإدارية، من دون أن يقدم إجابات واضحة على الانتقادات: «سعيد بأي انتقاد من شخص مُدرك وفاهم وعارف، ومن ينصحني، لا بد أن يكون فاهما وعارفا ارتباط الموضوع الذي نتحدث فيه بالموضوعات الأخرى، لأننا نقيم دولة ذات شأن». وأضاف أن «الحكومة تخلق جيلا جديدا من المدن تحقق فيها كل مطالب المصريين»، وتابع: «المساحات الخضراء في العاصمة الجديدة للاستفادة من مياه الصرف وعدم هدرها».

وزاد السيسي: «نحن من حقنا أن نحلم؟ وليس عيبا أن يصبح لدينا 13 مدينة هذا حقنا، ونعمل أمرا سيتوقف التاريخ أمامه كثيرا، وسنرى بفضل الله سبحانه وتعالى أننا نصنع استدامة النمو ليتناسب مع حجم نمو مصر». وكان الرئيس المصري بدأ جولته في العاصمة الإدارية لتدشينها وافتتاح عدد من المشروعات فيها، بتفقد فندق «الماسة كابيتال»، الذي تم افتتاحه تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 ألف فدان ويتم تنفيذها على 5 مراحل، وتضم حيا حكوميا به مبان للرئاسة والبرلمان والسفارات الأجنبية. كما تضم مدينة المعرفة وفيها مراكز أبحاث وتكنولوجيا معلومات ومراكز تدريب. وجار حاليا وضع اللمسات الأخيرة على 24 ألف وحدة سكنية في العاصمة، وبدء تنفيذ 3 آلاف فيلا في الحي السكني، وسيتم بدء نقل الوزارات نهاية العام المقبل، كما سيتم ربط العاصمة بخط سكك حديدية مع شبكة سكك حديد مصر.

وحدات سكنية وفيلات للأغنياء فقط

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري خلال حفل التدشين، أن «التخطيط للعاصة الجديدة هي أن تكون مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة، المعايير العالمية لجودة الحياة (15 م2/فرد)، ومستدامة تُستخدم بها محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70٪ من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية».

وأضاف: «كذلك تكون مدينة للمشاة ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، ويتم تخصيص 40٪ من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35٪ إسكان عالى الكثافة، و50٪ إسكان متوسط الكثافة، و15٪ إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30٪ من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة، ومن المقرر أن يكون به 1.5 مليون وحدة سكنية». وقالت مصادر لـ «القدس العربي»، إن «الوزارة انتهت من 17 ألف وحدة، بين إسكان اجتماعي ومتوسط وفيلات، وإن أقل سعر للمتر سيكون 7 آلاف جنيه».

ويعد سعر المتر 7 آلاف جنيه في متناول الأغنياء فقط، حيث تتعدى سعر الوحدة السكنية التي تحمل صفة إسكان اجتماعي أكثر من مليون جنيه، ما يعني أن السكن في العاصمة الإدارية الجديدة سيقتصر على الأغنياء فقط، وسيحرم محدودي الدخل من امتلاك وحدات سكنية فيها.

فندق «الماسة»

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لفندق «الماسة» التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة، واعتبروه يمثل بذخا في الإنفاق في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء للاقتراض من البنك الدولي، كما انتقدوا الاحتفال الضخم الذي نظمته السلطات المصرية لافتتاح الفندق في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر. وواجهت العاصمة الإداراة الجديدة انتقادات واسعة، بسبب إقدام الشركة المنفذة للعاصمة على بناء سور بارتفاع 7 أمتار حولها.

وانتقد نشطاء تشييد أسوار بهذا الارتفاع، معتبرين أنه يشبه الجدار العازل الذي تشيده إسرائيل، مؤكدين أن الحكومة ترغب في تأمين العاصمة الجديدة وتحصينها بشكل غير مسبوق.

وكان محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، علق على انتشار صور مباني العاصمة الإدارية الجديدة قائلا: «الحقيقة أمر غريب أن تكون هناك دولة ظروفها الاقتصادية غاية في الصعوبة ويكون عندها وزارة عدل وزراعة وتجارة ودفاع وتذهب لبناء مبان أخرى».

وتساءل هل هذه هي الطريقة الأمثل لاستثمار فلوس المصريين؟!