﻿البرتغالي لويس فيغو ينضم إلى منظومة اليويفا

برلين – د ب أ: انضم النجم البرتغالي لويس فيغو لمنظومة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث قرر الاتحاد تعيينه مستشارا وسفيرا له. وسيقوم فيغو (44 عاما) بالعمل على تطوير مختلف الجوانب التقنية للعبة، كما سيصبح عضوا بارزا في برنامج سفراء اليويفا. وخلال مسيرته كلاعب، شارك فيغو في 127 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وتوج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وكأس الكؤوس الأوروبية (قبل إلغائها) مع برشلونة، وحصل على جائزة الكرة الذهبية، التي يتم منحها لأفضل لاعب في العالم عام 2000, وقال أليكسندر سيفرين، رئيس اليويفا: «فيغو كان لاعبا رائعا، واتسمت تصرفاته بالمثالية سواء داخل الملعب أو خارجه». وأضاف: «إنه شخصية تحظى باحترام كبير، ويسرني للغاية أن ينضم إلى فريقنا، وستكون خبرته الهائلة في كرة القدم ذات قيمة كبيرة للغاية لليويفا».

الفيفا يوقف الاتحاد الباكستاني بسبب تدخل طرف ثالث

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف الاتحاد الباكستاني بسبب «تدخل طرف ثالث». وذكر الفيفا: «مكاتب الاتحاد الباكستاني لكرة القدم وحساباته تخضع لمدير إداري معين من المحكمة، وهو ما يشكل خرقا لالتزام الاتحاد الباكستاني بإدارة شؤونه بشكل مستقل.» وأوضح أن الإيقاف سيرفع فقط عند عودة الاتحاد الباكستاني للسيطرة على مقراته وحساباته. وتحظر على الاتحاد الباكستاني المشاركة في أي بطولات دولية أو خوض فرقه لأي مباريات دولية، طوال فترة الإيقاف.

الأمين العام السابق للفيفا يمثل أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية

برلين – د ب أ: يمثل جيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا، أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) لنظر الاستئناف الذي قدمه ضد عقوبة الإيقاف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. وكانت المحكمة ذكرت في شباط/ فبراير الماضي أن فالكه يسعى «للطعن على قرار إيقافه لرفع العقوبة عنه بشكل نهائي». ويتوقع أن تستمر جلسة الاستماع التي بدأت أمس، لمدة يوم واحد، على أن يعلن الحكم خلال أسابيع. وكان فالكه تعرض للإقالة من الفيفا في كانون الثاني/ يناير 2016 لتورطه في مخالفات تتعلق بتذاكر مباريات كأس العالم وحقوق البث التليفزيوني، وتم إيقافه لمدة 12 عاما من لجنة القيم بالفيفا. وتجدر الإشارة إلى أن فالكه يخضع أيضا لتحقيقات جنائية في سويسرا بتهمة سوء الإدارة.

لبنان تكتسح كوريا الشمالية وتتأهل الى كأس آسيا

بيروت – الأناضول: تأهل المنتخب اللبناني، للمرة الثانية إلى كأس أمم آسيا التي ستقام في الإمارات عام 2019. وتغلبت لبنان على ضيفتها كوريا الشمالية 5/0 ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية الأخيرة. وأحرز الخماسية، هلال الحلوي وحسن معتوق وسمير عيسى وعلي حمام وربيع عطايا في الدقائق 20 و24 و49 و78 و90. وفي وتغلبت هونغ كونغ على ماليزيا 2/0 ضمن المجموعة ذاتها. وتصدرت لبنان برصيد 10 نقاط، وهونغ كونغ الثاني برصيد 5 نقاط، وكوريا الشمالية الثالث بنقطتين، وماليزيا الرابع بنقطة واحدة. وفي المجموعة الرابعة، تغلبت عُمان على مضيفتها جزر المالديف 3/1. وأحرز الثلاثية خالد خليفة الهاجري وجميل اليحمدي وأحمد مبارك في الدقائق 19 و22 و62، فيما جاء هدف المالديف عن طريق علي فاسير في الدقيقة 30. وفي المجموعة السادسة، تعادل المنتخب اليمني مع ضيفه الفلبين بهدف لكل منهما. وتغلبت طاجيكستان على نيبال بثلاثة أهداف نظيفة. وبهذه النتيجة، تتصدر اليمن المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن طاجيكستان، والفلبين الثالث برصيد نقطتين، ونيبال نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

السعودية تخسر امام غانا بثلاثية نظيفة وديا

الرياض – د ب أ: اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي المقام حالياً بمدينة جدة، بالخسارة أمام المنتخب الغاني صفر/3. وسجل ثلاثية منتخب غانا كل من نيكولاس أبوكو في الدقيقة 44، وأسامة هوساوي لاعب المنتخب السعودي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، توماس بارتي في الدقيقة 88. وتعد هذه أول خسارة للمنتخب الوطني على ملعب «الجوهرة المشعة»، حيث سبق له خوض 10 مواجهات قبل مباراة الاخيرة، وحقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في ثلاث مباريات. كما إنها أول خسارة للمدرب الأرجنتيني باوزا، الذي تولى تدريب الأخضر خلفاً للهولندي فان مارفيك. وكان المنتخب الوطني قد فاز أمام جمايكا بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى ودياته خلال معسكر جدة.