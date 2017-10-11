﻿قطر: استضافة كأس العالم أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض!

القاهرة – د ب أ: رفضت دولة قطر بشدة التلميحات إلى تخليها عن استضافة كأس العالم عام 2022، قائلة إن الأمر «غير قابل للنقاش»، وسط الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

وكان مسؤولون من الإمارات، وهي واحدة من الدول الأربع التي قطعت العلاقات مع قطر منذ 5 حزيران/ يونيو، تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت قطر ستستضيف البطولة بحسب قرار مثير للجدل اتخذه الفيفا. وقالت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إن قطر دولة داعمة وممولة للإرهاب، وهي اتهامات أنكرتها قطر. وجاء في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري أن «الوضع القائم ومحاولات دول الحصار البائسة لن تزيد دولة قطر سواء شعبها ومقيميها أو القائمين على تنظيم كأس العالم إلا إصرارا وتقدما». وأضاف: «طلب الإمارات بتخلي قطر عن استضافة كأس العالم 2022 يؤكد أن الحصار غير قانوني، وقائم على الغيرة المحضة». وأشار إلى أن «استضافة قطر لكأس العالم أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض». وجاء ذلك بعدما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 تتوقف على إذا كانت الدوحة ستتخلى عن سياساتها «الداعمة للإرهاب والتطرف». وشدد قرقاش في تغريدة على «تويتر»، على ضرورة أن تراجع قطر سياساتها كدولة مضيفة للمونديال. وتابع قرقاش: «ينبغي ألا يكون تنظيم كأس العالم 2022 مشوها بدعم شخصيات متطرفة وعناصر إرهابية، ومراجعة قطر لسياساتها هي ضرورة». يذكر أن الفيفا، أعلن في وقت سابق أنه على اتصال مستمر مع الدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج.