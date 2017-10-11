﻿مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل لاعب عبر التاريخ!

كيتو – د ب أ: أكد خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن نجم وقائد فريقه ليونيل ميسي، صاحب الأهداف الثلاثة في الفوز على الإكوادور، هو أفضل لاعب عبر التاريخ.

وقال سامباولي: «كرة القدم تدين لميسي بكأس العالم، لقد حظينا بإمكانية مساعدته على التواجد بكأس العالم، إنه اللاعب الأفضل في التاريخ، تمتلكني مشاعر رائعة بالتواجد مع هذه المجموعة بالقرب منه». ويرى المدرب الأرجنتيني أن منتخب بلاده حقق الفوز على مضيفه الإكوادوري بعد أن بسط سيطرته على مجريات اللقاء، وأضاف: «الأرجنتين أظهرت تفوقا كبيرا في أجواء صعبة كما الحال في كيتو (عاصمة الإكوادور)، الفضل يعود للاعبين في تحقيق الفوز». وتابع: «الأرجنتين قطعت خطوة نحو بطولة جديدة من كأس العالم، وأتمنى من خلال الاستعدادات أن نتمتع بقدرة على التنافس كما الحال اليوم، يجب أن أعمل بجد من أجل ما هو قادم». وتحدث سامباولي أيضا عن إخفاق تشيلي، الذي كان تولى تدريبه في السابق، في الصعود إلى المونديال، وختم: «أشعر ببعض الحزن من أجل مجموعة اللاعبين الذين عملت معهم مثل فيدال وسانشيز، الذين صعدوا بتشيلي إلى أعلى المستويات، من المؤكد أنهم سينهضون سريعا لأنهم يتمتعون بالشخصية والشجاعة».