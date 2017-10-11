﻿تصفيات الكونكاكاف : هدف متأخر يرسل بنما إلى كأس العالم للمرة الأولى… وخروج أمريكا!

عواصم – رويترز: حجز هدف متأخر سجله رومان توريس لبنما بطاقة التأهل لكأس العالم لأول مرة بعد الفوز 2-1 على كوستاريكا، بينما ستغيب الولايات المتحدة عن النهائيات لأول مرة منذ 1986 بعد تفوق هندوراس عليها لتنتزع المركز المؤهل لملحق التصفيات.

وفي ظل فوز هندوراس المفاجئ على المكسيك متصدرة التصفيات 3-2، تسببت خسارة الولايات المتحدة 2-1 أمام ترينيداد وتوباغو في تراجعها إلى المركز الخامس في الدور الأخير من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المكون من ستة فرق. وأحرز روميل كيوتو هدف الفوز في الدقيقة 60 لهندوراس التي ستواجه استراليا في مباراتي ذهاب وعودة في نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل بطاقة أخرى إلى نهائيات روسيا. ولم يتحقق انتصار بنما بدون جدل. وبعد تقدم الفريق الزائر عن طريق يوهان فينيغاس في الشوط الأول اصطدمت كرة من ركلة ركنية لبنما في الدقيقة 53 بغابرييل توريس وذهبت في طريقها للشباك وبينما حاول المهاجم بلاس بيريز لمس الكرة برأسه أولا فإن رونالد ماتاريتا أبعدها من على خط المرمى. ونجح المدافع الكوستاريكي في ابعاد الكرة بالفعل لكن الحكم، الذي كان يقف خارج منطقة الجزاء، احتسب الهدف. لكن لم يكن هناك أي شك في هدف الفوز الذي سجله رومان توريس في الدقيقة 88 ليطلق شرارة احتفالات صاخبة في الاستاد. ولم يرسل هذا الهدف بنما لكأس العالم لأول مرة في تاريخها فقط لكن كان معناه أيضا أن الولايات المتحدة ستغيب عن النهائيات. وتأخر المنتخب الأمريكي، الذي كان في آخر المراكز المؤهلة لكأس العالم قبل مباراة الثلاثاء، بهدف عكسي في الدقيقة 16 عن طريق مدافعه عمر غونزاليس ثم أصبحت النتيجة 2-صفر عندما هز الفين جونز الشباك قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول. وقلص كريستيان بوليشيتش الفارق في بداية الشوط الثاني، لكن الولايات المتحدة فشلت في ادراك التعادل. وقال غونزاليس: «هذا واحد من الأهداف سيئة الحظ. هذا الهدف سيطاردني للأبد». وتقدمت المكسيك، التي ضمنت بالفعل التأهل لكأس العالم في صدارة التصفيات، في هندوراس عندما وضع المهاجم أوريبي بيرالتا الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 17. وأدرك منتخب هندوراس صاحب الأرض التعادل بعد 17 دقيقة أخرى عن طريق البرت ايليس قبل أن يرد كارلوس فيلا مهاجم المكسيك بهدف آخر ليجعل النتيجة 2-1.

وتعادلت هندوراس بطريقة غير معتادة عندما اصطدمت تسديدة صاروخية بالعارضة وارتدت من مؤخرة رأس الحارس المكسيكي غويرمو أوتشوا إلى مرماه. وسجل كيوتو بعد ذلك الهدف الثالث الحاسم لصالح هندوراس في الدقيقة 60 لينزل بالمكسيك هزيمتها الأولى في الدور الأخير بالتصفيات ويضمن لفريقه خوض مواجهة فاصلة ضد استراليا من أجل التأهل لكأس العالم.