﻿روبن يعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الهولندي

أمستردام – الأناضول: أعلن النجم الهولندي آريين روبن، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده الذي فشل في انتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

واتخذ روبن (33 عاما) قرار اعتزاله الدولي وعدم استكمال المشوار مع منتخب بلاده. وجاء الإعلان في اليوم الذي سجل فيه هدفين في مرمى السويد في الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى، إلّا أن الفوز بهدفين نظيفين لم يمكّن هولندا من التأهل. وبدأ روبن مشواره مع المنتخب الهولندي عام 2003 حيث شارك في 96 لقاءً سجل خلالها 37 هدفا. ولم يتمكن روبن خلال مشواره الدولي من الفوز بكأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية. وحصل النجم الهولندي مع منتخب «الطواحين» على المركز الثاني في كأس العالم التي أقيمت في جنوب إفريقيا عام 2010، تلاها الفوز بالمركز الثالث في مونديال البرازيل الأخير عام 2014.