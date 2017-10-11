﻿البرتغال ورونالدو يتأهلان وسويسرا تخوض الملحق بعد خسارتها في المجموعة الثانية

لشبونة – رويترز: تأهلت البرتغال بطلة أوروبا لنهائيات كأس العالم، بعد فوز مقنع 2-صفر على ضيفتها سويسرا، حيث سجل يوهان جورو بالخطأ في مرماه ليضع نهاية للسجل الرائع للضيوف في المجموعة الثانية.

وقدم أندريه سيلفا واحدة من أفضل مبارياته مع البرتغال التي لم تكن بحاجة لهدف من قائدها كريستيانو رونالدو لتحسم الصدارة بفارق الأهداف. ووضع المدافع السويسري جورو الكرة في شباكه قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول وضمن سيلفا الانتصار في الدقيقة 57، وهو هدفه التاسع في التصفيات، لتتساوى البرتغال مع سويسرا بالرصيد وهو 27 نقطة. وكانت سويسرا تصدرت المجموعة من الفوز على البرتغال 2-صفر في بازل في المباراة الأولى في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ومضت قدما لتفوز بكافة المباريات التسع قبل مواجهة لشبونة، بينما فازت البرتغال بكافة المباريات الثماني التي تلت مواجهتها الأولى مع سويسرا. وبعيدا عن الخسارة بركلات الترجيح من تشيلي في كأس القارات في يونيو/ حزيران الماضي كانت هزيمة سويسرا الوحيدة للبرتغال في لقاء رسمي منذ تولى المدرب فرناندو سانتوس القيادة في سبتمبر/ أيلول 2014. وستخوض سويسرا الآن الملحق الذي سيقام على مباراتين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أمام وصيف بطل أحد المجموعات الأخرى بحثا عن مكان في روسيا. وسيتم سحب قرعة الملحق الأوروبي الثلاثاء المقبل. وكان رونالدو قريبا من تسجيل هدفه رقم 16 في مشوار التصفيات بعدما انفرد بحارس سويسرا في الدقيقة 78 إلا انه أمعن في مراوغة يان سومر ما سمح للأخير بالاستحواذ على الكرة. وقال سانتوس: «لطالما كنت مؤمنا بقدرتنا على الصعود. وثقت في اللاعبين ولحسن الحظ منحوني هذه الهدية». وأضاف: «عندما تحظى بالكفاءة وبالتنظيم تصبح قريبا دوما من الفوز. لم نكن مثاليين خلال 90 دقيقة لكننا حققنا الفوز لحسن الحظ وسنذهب إلى روسيا». ومرر اليسيو كرة عرضية منخفضة تصدى لها الحارس سومر لكنها ارتدت لتصطدم بجورو وتدخل الشباك. وواصلت البرتغال الهيمنة في الشوط الثاني وضاعف سيلفا التقدم بعد مجهود جماعي رائع انتهى بتمريرة إليه أمام المرمى الخالي ليضاعف التقدم وتعم الأفراح بين جماهير البرتغال.