﻿شاي بالحشيش أمام البرلمان البريطاني

لندن ـ أ ف ب: أقام ناشطون من أجل تشريع حشيش القنب الهندي لأغراض علاجية حفلة شاي من نوع آخر الثلاثاء في لندن أمام مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر لدفع قضيتهم قدما مع دعم من بعض البرلمانيين.

وشارك النائبان بول فلين وتونيا انتونياتسي وهما ناشطان في الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد لتشريع القنب الهندي، في الحدث الذي نظمه تحالف المرضى المتحدين الذي يعاني أعضاؤه من أمراض مثل الصرع وداء كرون والاكتئاب أو التصلب المتعدد.

ودافع بول فلين عن اقتراح قانون عرضه على مجلس العموم مطالبا البرلمانيين بـ «التعاطف» مع المرضى. وسيدرس الاقتراح الذي لا يملك أية فرصة لإقراره من دون دعم الحكومة، في شباط/فبراير المقبل. وأوضح للصحافيين أن هذا القانون «سيسمح باستخدام حشيش القنب الهندي ووقف الملاحقات». وأشار النائب الذي أكد انه لا يتعاطى الحشيش أن «المنع الحالي غير فعال فيما التأثير السلبي (لهذه المخدرات) خفيف مقارنة مع منافعه الكبيرة» على المرضى.

وتسمح بريطانيا بمنتجات تحوي مشتقات الحشيش في معالجة بعض الأمراض لكن الناشطين يدعون إلى السماح بعلاجات تحوي مادة «تي إتش سي» الرئيسية في الماريجوانا.

وأوضح اليكس فرايز (26 عاما) أحد أعضاء التحالف الذي يعاني من داء كرون أنه كان يستخدم القنب أولا للترفيه و»تبين لي سريعا أنه يساعدني على النوم والأكل ويخفض من حدة الغثيان والألم». وهو يستهلك الحشيش منذ ذلك الحين بانتظام لكنه يحصل عليه بطريقة غير قانونية مؤكدا «أتمنى أن أتمكن من التوقف عن علاج نفسي بطريقة سرّية».

وحشيش القنب الهندي هو أكثر المخدرات استهلاكا في بريطانيا. وتفيد دراسة للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان أن 11,3 ٪ من الشباب البالغين استهلكوا هذا المخدر خلال السنة التي سبقت الدراسة.

وحيازة القنب الهندي تعرض الشخص للسجن خمس سنوات فيما انتاج هذا المخدروتزويد آخرين به عقوبته السجن 14 عاما.