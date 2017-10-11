﻿اللوحة الأخيرة لـ«دا فينشي» للبيع بمئة مليون دولار

نيويورك ـ أ ف ب: تعرض اللوحة الأخيرة لليوناردو دافينشي التي لا تزال موجودة ضمن مجموعة خاصة للبيع في مزاد علني في نيويورك تنظمه دار «كريستيز» في 15 تشرين الثاني/نوفمبر مقدرة سعرها بنحو مئة مليون دولار.

واعتبرت لوحة «سالفاتور موندي» (مخلّص العالم) التي تمثل يسوع المسيح برداء أزرق، لفترة طويلة على أنها نسخة قبل أن يؤكد خبراء صحتها.

وتفيد دار «كريستيز» أن أقل من 20 لوحة لليوناردو دافينشي لا تزال موجودة الآن وهي جميعها ملك لمتاحف ومؤسسات باستثناء لوحة «سالفاتور موندي».

والغالبية العظمى للوحات السابقة للقرن التاسع عشر باتت الآن ملكا عاما ومن النادر جدا ان تعرض للبيع في مزاد.

وقال لويك غوزر أحد رؤساء دار «كريستيز» خلال عرض اللوحة أمام الصحافيين «إنها العمل الأهم بالنسبة لخبراء المزادات».

وقد تقدم طرف ثالث بضمانة على اللوحة ما يعني انها ستباع بالتأكيد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في حدود مليون دولار على ما أوضح فرنسوا دي بورتيري مسؤول اللوحات القديمة لدى دار «كريستيز» في نيويورك.

وسجل السعر القياسي في مزاد في أيار/مايو 2015 خلال بيع لوحة بابلو بيكاسو «نساء الجزائر» التي بيعت بـ 179,3 مليون دولار إلا أن لوحات أخرى بيعت بأسعار أعلى بعد لكن خلال عمليات بيع خاصة على ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

ويقال إن كلا من لوحة «إنترتشينج» لفيليم دي كونينغ و»نافيا فا ايبويبو» لبول غوغان بيعت بـ 300 مليون دولار.

وقبل عملية البيع، تزور اللوحة هونغ كونغ وسان فرانسيسكو ولندن حيث ستعرض قبل أن تنتقل إلى نيويورك قبل أيام من المزاد.