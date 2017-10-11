﻿عدد الأطفال والمراهقين البدناء تضاعف 10 مرات .. خلال 40 سنة

باريس ـ أ ف ب: ازداد عدد الأطفال والمراهقين البدناء في العالم أكثر من 10 مرات منذ عام 1975 غير أن عدد الذين يعانون من وزن ناقص لا يزال أكبر، حسب دراسة نشرت نتائجها الأربعاء دعت إلى التصدي لآفتي سوء التغذية هاتين بحزم.

وفي حال استمر الوضع على هذا النحو، من المتوقع أن يتخطى عدد الأطفال البدناء عدد من يعانون من وزن ناقص بحلول 2022 وفق القيمين على هذه الدراسة التي نشرت في مجلة «لانست» الطبية البريطانية. وفي عام 2016 الماضي كان 124 مليون شخص تراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 سنة يعتبرون من البدناء، في مقابل 11 مليونا سنة 1975 حسب هذه الدراسة التي أجرتها جامعة «إمبريال كولدج لندن» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتطال هذه الظاهرة كل بلدان العالم في حين أن بعض جزر بولينيزيا هي الأكثر تأثرا بها (أكثر من 30 ٪ في جزر كوك مثلا) في حين تبلغ هذه النسبة 20 ٪ أو أكثر في الولايات المتحدة ومصر والسعودية.

ويبدو أن هذه النسبة ثابتة على معدلها منذ بضع سنوات في البلدان الغنية، غير أنها ما تنفك ترتفع في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل.

ويتراجع عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من وزن ناقص بوتيرة بطيئة منذ عام 2000 ما عدا في جنوب آسيا وجنوب شرقها وأفريقيا الوسطى والشرقية والغربية.

وكان 192 مليون طفل ومراهق يعانون من وزن ناقص العام الماضي، حسب القيمين على هذه الأبحاث الذين حللوا بيانات تشمل 31,5 مليون شخص في 200 بلد. ويعيش ثلث الأطفال والمراهقين الذين يعد وزنهم ناقصا في جنوب شرق آسيا عموما، وفي الهند خصوصا. ويزيد الوزن الناقص من خطر الإصابة بأمراض معدية خصوصا.

وقال البروفيسور مجيد عزتي من «إمبريال كولدج لندن» الذي تولى تنسيق هذه الأبحاث «ما زلنا في حاجة إلى سياسات تعزز الأمن الغذائي في البلدان والأسر المنخفضة الدخل … لكن بياناتنا تظهر أن الانتقال من وزن ناقص إلى آخر زائد يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة».

وحذر هذا الاختصاصي في الصحة البيئية من «نقلة غذائية سيئة بسبب ازدياد المواد الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية التي تفتقر إلى المغذيات».

وندد في بيان مرفق بالدراسة «بقلة السياسات والبرامج التي تتيح للعائلات الفقيرة الحصول على مواد غذائية سليمة، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخُضَر الطازجة».

وتتسبب البدانة في ازدياد خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية.