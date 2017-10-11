﻿المحكمة العليا في الهند: إقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر… اغتصاب

نيودلهي ـ أ ف ب: خلصت المحكمة العليا في الهند إلى أن إقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر هو حكما اغتصاب، حتى لو كان الشخصان متزوجين، فسدت بقرارها هذا فراغا قانونيا سمح لأزواج بالافلات من العدالة.

وبرغم أن سن البلوغ الجنسي، كما السن القانونية للزواج، هي الثامنة عشرة في الهند، تُزوّج ملايين الفتيات في سن أصغر، لا سيما في المناطق الريفية الفقيرة.

ولا تطبق القوانين الهندية حول الاغتصاب على المتزوجين، من ثم فإن العلاقات الجنسية من دون موافقة الشابة القاصر لم تكن تعد من أشكال الاغتصاب إذا حصلت في إطار الزواج.

لذا اعتبرت المحكمة العليا أن هذا الواقع يتعارض مع سن الرضا الجنسي ورأت أنه ينبغي للشرطة أن تتعامل مع الشكاوى التي تتقدم بها فتيات قاصرات في حق أزواجهن على أنها حالات اغتصاب، وذلك ضمن مهلة سنة من وقوع الأحداث.

وأشاد المحامي فيكرام سريفاستافا الذي أحال هذه القضية على المحكمة العليا بهذا القرار الذي من شأنه أن يحمي الطفولة.

وذكر عبر محطة «ان دي تي في» أنه برغم خطر زواج الأطفال، «لا يخفى على أحد عدد الأطفال الكبير الذين أجبروا على الزواج قبل الثامنة عشرة».

وفي الهند يزوّج الكثير من الأهل أطفالهم قبل بلوغ سن الرشد لدواع مالية، وأيضا لتفادي وصمهم بالعار في حال إقامة أفراد من العائلة علاقات جنسية قبل الزواج.