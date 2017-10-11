﻿جورجينا تشابمان زوجة «المتحرش الهوليوودي… تعلن انفصالها عنه

لندن ـ «القدس العربي»: في إعلان متوقع، أكدت زوجة المنتج الأمريكي هارفي واينستين الانفصال منه. وجاء قرارها بعد اكتشاف عشرات الحالات من التحرش الجنسي قام بها الرجل، مستغلا موقعه كمنتج هوليوودي، ومدير شركة انتاج معروفة.

ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية فإن مصممة الأزياء البريطانية جورجينا تشابمان، كسرت صمتها وأعلنت الانفصال بعد ستة أيام من فضيحة هزت هوليوود، حيث أعلنت ممثلات معروفات تحرش واينستين بهن. وليست آخرهن انجلينا جولي.

واعتبرت الصحيفة أن الطلاق سيمثل تصعيدا مروعا في قضية المنتج الذي فضح بتحقيق موسع تنشره «نيويورك تايمز».

وتقاطع إعلان الزوجة الانفصال مع كشف كل من غوينيث بالترو وانجلينا جولي عن تعرضهما للتحرش من قبل الرجل. وقالت جولي إن واينستين، قام بالتقرب منها في أحد الفنادق في عام 1990 وقالت بالترو إنه دعاها إلى غرفته حين كانت في الـ 22 عاما.