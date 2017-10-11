مغني الراب إمينم يتهم ترامب بالعنصرية





“القدس العربي”- (وكالات): ندد مغني الراب إمينم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بأنه عنصري وزعيم متهور في فيديو أذيع مساء الثلاثاء خلال حفل توزيع جوائز موسيقية يقدمها تلفزيون بلاك انترتينمنت.

وأبلغ إيمنم جمهوره في الفيديو الذي يستغرق 4 دقائق أن عليهم الاختيار بين تأييده أو تأييد الرئيس.

وقال في الفيديو الذي سجل يوم الجمعة في مرأب بمدينة ديترويت “العنصرية هي الشيء الوحيد الذي يتميز به”.

ونفى ترامب في السابق مزاعم بأنه عنصري وقال في فبراير/ شباط إنه “أقل الناس عنصرية”.

ولم يرد ممثلون من البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق بشأن التسجيل الذي أصبح واحدا من أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على يوتيوب صباح اليوم الأربعاء.