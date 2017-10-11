تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية لحدودها مع العراق

“القدس العربي”- (وكالات): وصلت تعزيزات عسكرية تركية، مساء الأربعاء، ولاية شرناق (جنوب شرق) المحاذية للحدود العراقية.

وجاءت التعزيزات الجديدة بالتزامن مع مواصلة الجيش التركي مناوراته العسكرية قرب معبر خابور الحدودي مع العراق.

وشملت رتلًا عسكريًا مكونًا من دبابات، وصلت في ظل إجراءات أمنية مشددة، قضاء “سيلوبي” القريب من الحدود العراقية، ليتم نشرها بوقت لاحق، في المنطقة الحدودية.

يشار إلى أن الجيش التركي أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا والعراق.

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، انطلقت مناورات عسكرية تركية، على بُعد 3 كلم من معبر الخابور الحدودي، وانضمت إليها، في الـ26 من الشهر ذاته، وحدات تابعة للقوات المسلحة العراقية.