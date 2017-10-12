هنية: فتح وحماس توصلتا لاتفاق برعاية مصرية

“القدس العربي”- وكالات: أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، اسماعيل هنية، أن حركتي فتح وحماس، قد توصلتا لاتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية، في تصريح صحافي، صباح الخميس، وصل وكالة الأناضول نسخة منه: “هنية يعلن الآن أنه تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة”.

ولم يورد النونو مزيدا من التفاصيل.

من جانب ثان، قالت مصادر فلسطينية إن الحركتين ستعقدان مؤتمرا صحفيا الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، للإعلان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.

وتحتضن القاهرة منذ الثلاثاء، جولة حوار بين وفدي “فتح” و”حماس″، لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.

وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، خلال الآونة الأخيرة، بدأت عقب إعلان حركة “حماس″، حلّ اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي أعقاب ذلك، قرر الرئيس محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليًا، الثلاثاء قبل الماضي.

لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع إجراءات عقابية اتخذها عباس ضد غزة إلى ما بعد انتهاء مباحثات القاهرة.