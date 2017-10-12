اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن حول بورما الجمعة

“القدس العربي”- وكالات: تنظم فرنسا وبريطانيا الجمعة اجتماعا مغلقا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما يشارك فيه خصوصا الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أعدّ مؤخرا تقريرا عن سبل منح اقلية الروهينغا المسلمة مزيدا من الحقوق، كما أفاد دبلوماسيون.

كذلك فإن مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية الأمريكي جيفري فيلتمان سيصل إلى بورما الجمعة في زيارة تستمر أربعة أيام، كما اعلن الاربعاء مقربون منه.

وبحسب الامم المتحدة فان الامين العام أنطونيو غوتيريش لم يحسم رأيه بعد في ما اذا كان سيلبي الدعوة التي وجهتها اليه الحكومة البورمية لزيارة البلاد أم لا.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الامن سيعقد الجمعة من الساعة 19,00 وحتى الساعة 21,00 ت غ وسيناقش خلاله أعضاء المجلس الـ15 الوضع في ولاية راخين في غرب بورما وأحوال اللاجئين، كما سيتباحثون في كيف يمكن للاسرة الدولية ان تساعد في تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية التي ترأسها أنان.

اما زيارة فيلتمان لبورما فسيتناول خلال المسؤول الاممي الرفيع المستوى “كل المسائل الملحّة”، بحسب اوساطه.

واوضحت الاوساط ان “مباحثاته ستركز ايضا على بناء شراكة بين بورما والامم المتحدة لمعالجة مسائل تؤثر تداعياتها على كل المجتمعات في المناطق المعنية”.

ويأتي الاعلان عن هذا الاجتماع في نفس اليوم الذي اتهم فيه تقرير للأمم المتحدة الجيش البورمي بشن حملة “منهجية”ضد الروهينغا المسلمين بهدف طرد أبناء هذه الاقلية بشكل نهائي من ديارهم في ولاية راخين.

وكانت اللجنة الدولية الاستشارية التي ترأسها كوفي انان دعت في تقريرها الذي نشر في اواخر آب/ اغسطس إلى الغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا وتخفيف القيود على حركتها لتجنب “تطرفها” واحلال السلام في ولاية راخين.

ويومها اشادت جماعات حقوق الانسان بالتقرير ووصفته بأنه خطوة مهمة بالنسبة لاقلية الروهينغا لان حكومة اونغ سان سو تشي تعهدت في السابق بالالتزام بنتائجه.

واندلعت أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى في السنوات الماضية في الولاية الواقعة غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديدا، بنفوذ كبير.

وعينت اونغ سان سو تشي الأمين العام السابق للامم المتحدة على رأس لجنة مهمتها اصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينغا والبوذيين.

ومن بين التوصيات الرئيسية للجنة انهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينغا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، واغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف غالبا ما تكون تعيسة.

ودعت اللجنة لاستشارية بورما الى مراجعة قانون 1982 المثير للجدل الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينغا. كما دعتها الى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للاعلام بالوصول الى تلك المنطقة دون اعاقة.

وفرّ حوالى 515 ألف لاجئ من بورما إلى بنغلادش منذ 25 آب/ أغسطس، بحسب الأرقام التي نشرتها الجمعة مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين.

وتواجه اونغ سان سو تشي معارضة شديدة من القوميين البوذيين الذين ينبذون الروهينغا ويريدون طردهم من البلاد. كما أنها لا تتمتع بسلطة كبيرة على الجيش القوي والمعروف بانتهاكاته وقسوته.

وفد طبي قطري يصل مخيمات الروهنغيا لتقديم الفحوصات

وصل وفد طبي قطري تطوعي، الخميس، مدينة كوس بازار، شرقي بنغلاديش، التي يتمركز فيها لاجئو مسلمي الروهنغيا؛ لتقديم الأدوية والفحوصات الطبية والعمليات الجراحية الطارئة.

وبحسب مراسل الأناضول، تأتي زيارة الوفد الطبي بتنظيم من مؤسسة قطر الخيرية (أهلية)؛ ويضم أطباءً قطريين وأتراكًا.

وتهدف الزيارة للاطلاع على الأوضاع الصحية لآلاف المتضررين الروهنغيا ممن اضطرتهم الظروف، للفرار لمنطقة الحدود الواقعة بين بنغلاديش وميانمار، هربًا من العنف الذي يتم بحقهم بإقليم أركان.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس الوفد خالد اليافعي، مدير إدارة العمليات بالإدارة التنفيذية للعلميات بـ”قطر الخيرية”، إن “برنامج الزيارة يستمر حتى 15 من أكتوبر(تشرين أول الجاري).

وتابع “وذلك لزيارة مخيمات اللاجئين الروهنغيا الواقعة على حدود بنغلاديش مع ميانمار”.

وأشاراليافعي أن “برنامج الوفد يشمل زيارة المركز الصحي الذي شيدته قطر الخيرية سابقا في منطقة مخيمات للاجئين الروهنغيا، وتحديد الاحتياجات الطبية من قبل أطباء مرافقين للوفد.”

وأضاف “الوفد سيقوم بتوزيع مساعدات عذائية؛ ويشارك في نصب بعض خيام الإيواء المسموح بها هناك، وزيارة نهر اللجوء واستقبال النازحين من أراكان وتوثيق المعاناة ومعايشتها”.

وسبتمبر/ أيلول الماضي، أوفدت “قطر الخيرية”، وفدًا تطوعيًا وزّع 1500 خيمة، وجهز مركزًا صحيًا، ومطعمًا ميدانيًا، كما وزّع سلالًا غذائية استفاد منها آلاف المتضررين الروهنغيا.

ووقعت الجمعية مؤخراً؛ اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR) التابعة للأمم المتحدة لتقديم إغاثة عاجلة في مجال الإيواء لنازحي الروهنغيا داخل ميانمار.

وتبلغ المساعدات الإنسانية التي خصصتها “قطر الخيرية” لنازحي الروهنغيا منذ 2012 وحتى العام الحالي 2017 حوالي 21 مليون ريال (أكثر من 3 مليون دولار)، في مجالات الرعاية الصحية، وتوفير الغذاء، والإيواء، والمياه النظيفة.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين.

كما دفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 519 ألفا من المسلمين الروهنغيا للجوء إلى الجارة بنغلادش، بحسب أحدث أرقام الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.