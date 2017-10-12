فيسبوك تعدل نظام الإعلانات قبل الانتخابات الأمريكية القادمة

(رويترز): قال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا في فيسبوك يوم الأربعاء إن الشركة بدأت تعديل طريقة تعاملها مع الإعلانات السياسية على منصتها وربما تدخل بعض التغييرات قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في العام المقبل.

وتمثل انتخابات الكونغرس والولايات الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2018 موعدا نهائيا بشكل ما لفيسبوك وشركات أخرى لوسائل التواصل الإجتماعي لتحسين التصدي لذلك النوع من التدخل في الانتخابات الذي تتهم الولايات المتحدة روسيا بالضلوع فيه.

وقال شروبفر في مقابلة “نعمل على كل هذه الأمور بجد الآن ولذا فهناك تركيز كبير في الشركة لتحسين كل هذا على أساس منتظم”.

وأضاف على هامش مؤتمر تستضيفه فيسبوك حول تكنولوجيا الواقع الافتراضي “سنرى إيقاعا منتظما من التحديثات والتغيرات”.

وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك قال الشهر الماضي إن الشركة ستبدأ في التعامل مع الإعلانات السياسية بصورة مختلفة عن غيرها من الإعلانات بما يشمل إتاحة رؤية الإعلانات السياسية لأي شخص بصرف النظر عن الأشخاص الذي تستهدفهم هذه الإعلانات.

ودعا مشرعون أمريكيون لوضع قواعد.

وتحول ما أفصحت عنه فيسبوك وتويتر وغوغل بأن منتجاتها كانت ساحات للتدخل الروسي في الانتخابات إلى أزمة في وادي السيليكون.

وتزور شيريل ساندبرج رئيسة العمليات في فيسبوك واشنطن هذا الأسبوع للقاء مشرعين أمريكيين.

ونفت موسكو مزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت العام الماضي.