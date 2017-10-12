37 قتيلاً و40 مفقوداً جراء فيضانات في فيتنام

“القدس العربي” – وكالات: ذكرت السلطات الفيتنامية الخميس، أن 37 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وفقد 40 آخرون جراء فيضانات نجمت عن منخفض جوي مداري ضرب وسط وشمالي البلاد.

وذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية في تقرير لها، أن إقليم هوا بينه سجل 11 قتيلاً و 21 مفقوداً، وهو أعلى عدد في ست مقاطعات متضررة. وكان ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم في هوا بينه صباح اليوم عندما طمر منزلهم بسبب انهيار أرضي بينما كانوا نائمين.

ومن بين المفقودين أربعة أشخاص جرفتهم المياه الأربعاء، عندما انهار جسر في مقاطعة ين باي وسط الفيضانات، وفقاً لما ذكره المسؤول المحلي تران هونج. كما فقد اثنان من حرس الحدود.

وقال التقرير إن أكثر من 200 منزل في هذه المناطق دمر تماماً جراء الأمطار الغزيرة التي بدأت تهطل في وقت متأخر من يوم الأحد.

وقال التقرير إن منخفضاً استوائياً تسبب في أمطار غزيرة في وسط وشمال فيتنام، حيث بلغ منسوب المياه 599 مليمتراً خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ودمرت الفيضانات العديد من الجسور والطرق في المنطقة، وعزلت العديد من المناطق.

وأظهرت وسائل إعلام محلية لقطات لأشخاص تقطعت بهم السبل على أسطح منازلهم في انتظار المساعدة.