فرار سجينين دعيا لتناول الغداء مع البابا في ايطاليا

(أ ف ب): استغل سجينان دعيا الى تناول الغداء مع البابا فرنسيس خلال زيارته الاخيرة لمنطقة بولونيا في شمال ايطاليا، للفرار على ما ذكرت وسائل اعلام ايطالية. وكان الرجلان واصلهما من نابولي ضمن مجموعة من نحو عشرين سجينا اختيروا للمشاركة في مأدبة غداء بحضور البابا فرنسيس في الاول من تشرين الاول/ اكتوبر.

وهما من نزلاء منشأة بديلة في السجن تتمحور على إعادة الدمج في المجتمع قرب مودينا في شمال ايطاليا تضم ايضا اشخاصا يشكلون خطرا على المجتمع ومدمني مخدرات على ما اوضحت وكالة “ايه جي آي” للانباء.

واختلفت رواية وسائل الاعلام حول ما إذا كان الرجلان تناولا الغداء مع الحبر الاعظم ام انهما افلتا من مراقبة المتطوعين الذين كانوا مناطين الاهتمام بهم، قبل ذلك.

ويتعاطف البابا فرنسيس كثيرا مع اوضاع السجناء ويلتقيهم بانتظام خلال تنقلاته في ايطاليا والخارج.